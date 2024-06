Procedury azylowe poza Niemcami? Opozycja naciska na rząd

Przed spotkaniem na szczycie z kanclerzem Olafem Scholzem przedstawiciele niemieckich landów wezwali rząd federalny do przeprowadzenia dokładnej analizy możliwości prowadzenia procedur azylowych w krajach trzecich. Przedstawiciele konserwatywnej opozycji z CDU/CSU wyrazili w czwartek (20.06.24) przekonanie, że takie plany mogą zostać wdrożone, podczas gdy kraje związkowe rządzone przez SPD były sceptyczne.

Jak Londyn i Rzym?

Ministerstwo spraw wewnętrznych konsultowało się wcześniej z ekspertami w sprawie outsourcingu procedur azylowych do krajów trzecich. Zasadniczo opierało się to na planach Wielkiej Brytanii dotyczących procedur azylowych w Rwandzie w Afryce Wschodniej i porozumieniu Włoch w sprawie procedur azylowych w Albanii. Większość ekspertów była sceptyczna co do możliwości przeniesienia tych procedur do Niemiec i wskazywała na wysokie przeszkody prawne i praktyczne.

Po intensywnej dyskusji kraje związkowe uzgodniły wspólną rezolucję w sprawie procedur azylowych w krajach trzecich, powiedział szef rządu Hesji Boris Rhein (CDU), który obecnie przewodniczy Konferencji Premierów landów. Jak przekazał, wyrażono „bardzo wyraźne oczekiwanie” wobec rządu federalnego, aby podjął działania w tej sprawie.

„Cały worek problemów”

Premier Dolnej Saksonii Stephan Weil, który reprezentował stronę SPD, ujął to bardziej ostrożnie. Eksperci konsultowani przez Ministerstwo spraw wewnętrznych zidentyfikowali „cały worek problemów”, powiedział we wspólnym oświadczeniu prasowym z Rheinem. Będzie to teraz musiało zostać zbadane. Weil ostrzegł jednak przed postrzeganiem outsourcingu procedur azylowych do krajów trzecich jako klucza do rozwiązania wszystkich problemów.

Wcześniej kilkoro premierów landów wzywało rząd w Berlinie do podjęcia działań w sprawie procedur azylowych w krajach trzecich. Szef rządu Bawarii Markus Söder (CSU) powiedział gazecie „Augsburger Allgemeine”, że rząd federalny musi „w końcu stać się aktywny w kwestii rozwiązań dla krajów trzecich z ośrodkami recepcyjnymi w innych krajach”. Wezwał minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock (Zieloni) do negocjacji z Albanią, tak jak robią to Włochy.

