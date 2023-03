Problemy na torach. Podróż pociągiem do Berlina dużo dłuższa

To będą trudne tygodnie dla pasażerów podróżujących koleją z Polski do Berlina. Od soboty 25 marca do 21 kwietnia pociągi dalekobieżne nie będą kursować między niemiecką stolicą a Frankfurtem nad Odrą. Oznacza to poważne utrudnienia i wydłużony czas przejazdu dla pociągów z Berlina do Poznania i Warszawy, ale też Wrocławia, Katowic czy Krakowa.

Według niemieckiego dziennika „Der Tagessspiegel” powodem jest remont mostu kolejowego między miejscowościami Erkner i Fuerstenwalde, który potrwa przez prawie miesiąc. W tym czasie między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą będą kursować autobusy zastępcze, którym pokonanie tej trasy zajmie około dwóch godzin, czyli dwukrotnie dłużej niż obecnie.

Zakładając optymistycznie, że autobusy dojadą do Frankfurtu punktualnie, podróż do Warszawy albo Krakowa wydłuży się o około 80 minut.

Jak zauważa „Tagesspiegel”, jeszcze w lutym niemiecka kolej informowała, że pociągu dalekobieżne pojadą objazdem przez Cottbus, przez co nie trzeba będzie wprowadzać ruchu autobusowego. Plany te jednak spełzły na niczym, także z powodu braku elektryfikacji odcinka torów w regionie granicznym.

Niemcy: autonomiczne pociągi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wszędzie remonty

Gazeta zwraca też uwagę, że niemal wszystkie odcinki torów z Berlina w stronę Polski to obecnie niekończący się plac budowy i remontów. Jak czytamy, alternatywą dla przeciążonej trasy do Frankfurtu mogłaby być trasa do Kostrzyna, ale przesunął się termin oddania mostu na Odrze. Będzie gotowy zapewne dopiero w grudniu tego roku.

„Tak samo katastrofalna jest sytuacja w kierunku na Szczecin. Od dwóch lat odcinek jest co prawda elektryfikowany, rozbudowywany na dwa tory i przystosowany do prędkości 160 km/h. Ale do planowanego zakończenia prac w 2025 roku ograniczenia są ogromne. Od marca 2022 roku prawie nie jeżdżą pociągi, prawdopodobnie do maja tego roku” – czytamy.

„Tagesspiegel” ocenia, że choć Polska leży zaledwie 80 kilometrów od Berlina, w najbliższych tygodniach ruch kolejowy ze wschodni sąsiadem zostanie praktycznie zawieszony. Niemiecki dziennikarz tygodnika „Die Zeit” Joerg Lau napisał na Twitterze, że wątpi, iż dopuszczono by do czegoś takiego w odniesieniu do zachodnich sąsiadów Niemiec.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>