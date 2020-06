Problemy Lufthansy. Linia zwolni tysiące pracowników

Zmagająca się ze skutkami pandemii koronawirusa niemiecka linia lotnicza Lufthansa będzie musiała wyraźnie zmniejszyć zatrudnienie. Koncern chce zlikwidować około 22 tysięcy pełnowymiarowych miejsc pracy – poinformowały władze firmy po spotkaniu ze związkami zawodowymi. – Konieczne jest wyraźne zmniejszenie kosztów personelu – wyjaśniono.

Szef Lufthansy Carsten Spohr spodziewa się, że przywrócenie normalności w koncernie zajmie lata, dlatego zapowiedział głęboką restrukturyzację. – Zakładamy, że po kryzysie flota Lufthansy zmniejszy się o około 100 samolotów – powiedział. Tym samym trzeba będzie zwolnić odpowiednią liczbę pilotów i pracowników personelu pokładowego, a także administracji i dostawców.

Pandemia koronawirusa, która na długie tygodnie uniemożliwiła normalne funkcjonowanie linii lotniczych na świecie, mocno odbiła się na kondycji finansowej Lufthansy. Szacuje się, że w kwietniu firma traciła co godzinę milion euro. Na ratunek upadającej linii przyszło niemieckie państwo, które przygotowało pakiet ratunkowy o wartości 9 miliardów euro. Zgodę na warunki tej pomocy muszą jeszcze wydać akcjonariusze Lufthansy. Walne zgromadzenie ma odbyć się 25 czerwca.

Zapobiec zwolnieniom

Likwidacja tysięcy miejsc pracy nie podoba się związkom zawodowym działającym w koncernie. Związek zawodowy personelu pokładowego zapowiedział już, że będzie robił wszystko co możliwe, aby znaleźć jakieś rozwiązanie. Związek pilotów ponowił swoją ofertę obniżki wynagrodzeń o 45 procent, pod warunkiem, że zapobiegnie to zwolnieniom.

Tymczasem politycy opozycji w Niemczech coraz ostrzej krytykują rządzącą krajem koalicję chadeków i socjaldemokratów za warunki pakietu ratunkowego dla Lufthansy, który – jak się teraz okazuje – oznacza zwolnienie tysięcy osób.

Szef partii Lewica Bernd Riexinger powiedział, że rząd mógł zapobiec zwolnieniom, gdyby wprowadził do pakietu odpowiednie warunki. Zaapelował jednocześnie do Lufthansy o zachowanie miejsc pracy. – 9 miliardów euro pieniędzy podatników nie może być przepustką do zwolnień – powiedział.

Jeden z liderów partii Zielonych Anton Hofreiter mówi zaś o „fatalnych skutkach” pakietu. Jego zdaniem rząd powinien wykorzystać pieniądze podatników na przebudowę Lufthansy w sposób „socjalny i ekologiczny”.

(AFP/szym)