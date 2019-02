Prezydent Niemiec tłumaczy się. Chodzi o telegram do Iranu

Wysłany do Teheranu telegram z gratulacjami z okazji irańskiego święta narodowego zmusił prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do wyjaśnień. Na głowę niemieckiego państwa posypały się gromy krytyki ze strony Centralnej Rady Żydów. Rada zarzuciła Steinmeierowi, że wysyłając gratulacje do Iranu, okazał brak wrażliwości. „Zdaje się, że rutynowa dyplomacja wyparła krytyczne myślenie” – powiedział dziennikowi „Bild” Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów. Jego zdaniem prezydent Niemiec miał jasno skrytykować irański reżim.

Bezpieczeństwo Izraela

Prezydent Steinmeier broni jednak swojego telegramu, a przy okazji nie szczędzi słów krytyki pod adresem irańskich przywódców. „W Iranie deptane są prawa człowieka, również w całym regionie Iran odgrywa destabilizującą rolę" – oświadczył Frank-Walter Steinmeier. Podczas rozmowy telefonicznej z Josefem Schusterem Steinmeier ostrzegł ponadto przed Iranem posiadającym broń nuklearną.

Niemcy i ich europejscy partnerzy chcieli zapobiec nuklearnemu wyścigowi zbrojeń i niekontrolowanej eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie – zwłaszcza z uwagi na bezpieczeństwo Izraela – miał powiedzieć Steinmeier. Konsekwentne poparcie prawa Izraela do istnienia od dziesięcioleci kieruje niemiecką polityką – zapewnił.

Praktyki dyplomatyczne

Wysłanie telegramu z gratulacjami do Teheranu prezydent Niemiec tłumaczył jako „część praktyk dyplomatycznych”. One z kolei dopiero umożliwiają głębsze i bardziej krytyczne rozmowy. Już w ubiegłym tygodniu niemiecki MSZ oświadczył, że telegramy gratulacyjne wysyłane z okazji świąt narodowych są w dyplomacji na porządku dziennym.

11 lutego Iran obchodził swoje święto narodowe – 40. rocznicę rewolucji islamskiej. Zachód oskarża jednak Teheran o działania mające na celu zniszczenia Izraela.

Przed irańskim atakiem na Izrael ostrzegał w ostatnim czasie m.in. wiceprezydent USA Mike Pence. Iran odrzuca takie oskarżenia.

(dpa,rtr/dom)