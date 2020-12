Prezydent Niemiec: "Przezwyciężymy ten kryzys"

W związku z wprowadzeniem zaostrzonych przepisów i nowych ograniczeń w walce z pandemią koronawirusa, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zwrócił się do społeczeństwa z prośbą o współpracę z władzami. "Sytuacja jest bardzo poważna", powiedział w wystąpieniu na zamku Bellevue w Berlinie, przed zbliżającym się lockdownem. Podkreślił, że "od środy nasze życie publiczne i prywatne zostanie tak ograniczone, jak jeszcze nigdy w historii Republiki Federalnej".

Możliwe nadzwyczajne decyzje

Rozwój pandemii koronawirusa "może wymknąć się spod kontroli", ostrzegł. Wysoka liczba nowych zarażeń wymaga podjęcia nadzwyczajnych decyzji. W placówkach służby zdrowia i w zakładach opiekuńczych ich personel pracuje na granicy wytrzymałości, dodał.

Nowe ograniczenia zagrażają egzystencji wielu firm, prowadzą do nowych obaw, poczucia osamotnienia i zdania na własne siły oraz odbijają się negatywnie na nastrojach ludzi. Prezydent Steinmeier oświadczył, że jest myślami z tymi wszystkimi, którzy najbardziej ucierpieli wskutek pandemii i jej skutków.

W swoim wystąpieniu prezydent Niemiec wezwał obywateli do wzmożenia wysiłków na rzecz przezwyciężenia pandemii. "Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić, żeby lepiej chronić siebie i innych", powiedział. "Nasze dotychczasowe wysiłki w walce z pandemią okazały się niewystarczjące. Dlatego musimy działać w sposób jeszcze bardziej konsekwentny i zdecydowany", podkreślił. "Dotyczy to zarówno przedstawicieli władz na wszystkich szczeblach, jak i wszystkich obywateli. W tym roku będą musieli spędzić Boże Narodzenie i Nowy Rok inaczej niż tego oczekiwali", dodał prezydent.

Nakaz radykalnego ograniczenia kontaktów

W dalszej części wystąpienia prezydent Steinmeier oświadczył: "Nie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę koronawirusa. Wiemy, co należy uczynić". Wcześniej zaplanowany urlop można nadrobić w innym terminie, to samo dotyczy prezentów gwiazdkowych dla bliskich i znajomych, którymi można się nacieszyć nieco później. W tej chwili, powiedział, "naszym najważniejszym celem jest jak najszybsze ograniczenie liczby nowych infekcji i utrzymanie jej na obniżonym poziomie".

"Nie możemy dopuścić do załamania sie naszego systemu ochrony zdrowia", ostrzegł Steinmeier. Tym, którzy nie chcą już niczego więcej słyszeć o koronakryzysie, powiedział: "Pozwólcie nam, proszę, pomyśleć o osobach najbardziej zagrożonych; o tak wielu chorych i tych, którzy walczą w tej chwili o życie na oddziałach intensywnej opieki medycznej".

"Lekarze w szpitalach i pielęgniarze w domach opieki troszczą się o nich aż do całkowitego wyczerpania, narażając przy tym własne życie". Niemcy znajdują się obecnie w "decydującej fazie" walki z COVID-19, stwierdził prezydent.

Nadzieja na szczepionkę przeciwko wirusowi

Prezydent Niemiec jednak widzi także powody do optymizmu. W tej chwili mamy do dyspozycji nowe środki i metody zwalczania koronawirusa. Jeszcze w tym miesiącu zostaną dopuszczone do użycia pierwsze szczepionki, a tuż po Nowym Roku w Niemczech rozpocznie się masowa akcja szczepień. W tej chwili przygotowuje się centra, w których będzie ona przebiegać.

"Jesteśmy silnym państwem, gdzie w tak ciężkim kryzysie tak wielu robi tak wiele dla innych, wznosząc się często ponad własne możliwości. W walce z pandemią Niemcy przeszli już długą drogę. Teraz trzeba pokonać jej kolejny odcinek. "Razem, zwracając uwagę na innych. Ta pandemia nie odbierze nam przyszłości. Pokonamy ten kryzys. To musi musi nam się udać i się uda", podkreślił prezydent RFN.

