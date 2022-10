Prezydent Niemiec: pomożemy naprawić to, co niszczy Rosja

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier obiecał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu pomoc w naprawie infrastruktury uszkodzonej w wyniku rosyjskich ataków. Niemcy będą wspierać naprawę instalacji elektrycznych, ciepłowniczych i wodociągowych – zapewnił Steinmeier w czwartkowej rozmowie telefonicznej z Zełenskim, jak przekazało biuro niemieckiego prezydenta.

Zełenski napisał zaś na Twitterze, że „Niemcy pomogą pokonywać skutki rosyjskiego terroru rakietowego”. W ostatnich tygodniach Rosja wyraźnie wzmogła ataki na cele w Ukrainie wykorzystując do tego rakiety i drony. Ataki wymierzone są głównie w infrastrukturę energetyczną kraju.

Niemiecki prezydent określił te ataki jako podłe. Zapewnił też ukraińskiego prezydent o niesłabnącej solidarności i niemieckim wsparciu, zarówno wojskowym jak i cywilnym. W czasie rozmowy Steinmeier miał zwrócić uwagę na przekazane niedawno przez jego kraj bardzo nowoczesne systemy obrony powietrznej. Zapewnił, że planowane są dalsze dostawy.

Zełenski dziękował za niemiecki system typu Iris-T. Jak dodawał, jego kraj potrzebuje najszybciej jak to możliwe powietrznej tarczy ochronnej.

Przełożona wizyta

Ukraiński prezydent ponowił podczas rozmowy zaproszenie pod adresem Steinmeiera do złożenia wizyty w Ukrainie. „Przygotowujemy wizytę niemieckiego prezydenta” – napisał. „Obaj prezydenci cieszą się na osobiste spotkanie w Kijowie” – dodała rzeczniczka Steinmeiera.

Niemieckie prezydent miał w ten czwartek złożyć wizytę w Kijowie. W ostatniej chwili wyjazd został jednak przełożony ze względów bezpieczeństwa. Zarówno niemieckie MSZ jak i MSW oraz różne służby ostrzegały przed wyjazdem do Kijowa. Do wizyty ma dojść najszybciej jak to będzie możliwe.

Szefowa komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że odwołanie wizyty było rozczarowujące dla Ukrainy. Jak oceniła, prezydent musi oczywiście sam rozważyć, czy decyduje się na takie ryzyko czy nie. – Byłoby mocnym sygnałem, gdyby pierwsza osoba w państwie się tam (w Kijowie) pojawiła – powiedziała telewizji RTL.

(DPA,AFP/szym)