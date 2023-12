Prezydent Niemiec ostrzega przed odrzucaniem demokracji

W orędziu z okazji Bożego Narodzenia prezydent Niemiec zaapelował, by nie tracić nadziei na bardziej pokojowy świat.

„Rozumiem, że czasami to po prostu za dużo. Że chce się uciec od rzeczywistości", powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w swoim orędziu bożonarodzeniowym, odnosząc się do rosyjskiej wojny agresji przeciwko Ukrainie i okrucieństw popełnionych przez Hamas. Sam również tęskni za bardziej pokojowym światem: „I wierzę, że nigdy nie możemy z tego zrezygnować".

Steinmeier ostrzegł Niemców przed odwracaniem się od demokracji. W tradycyjnym świątecznym orędziu powiedział: „Tak, tęsknimy za jasnością. Tak, słuszne jest oczekiwanie, by polityczni przywódcy walczyli o wybór właściwej drogi, ale także, by udzielali odpowiedzi, które pomogą nam jako krajowi.” Obywatelki i obywatele mają prawo oczekiwać, by demokraci współpracowali tam, gdzie chodzi o wspólne dobro. Tymczasem wielu osobom tego brakuje. „Niektórzy się odwracają, inni besztają wszystko i wszystkich”, podkreślił prezydent.

Świat pokazał swoją „ciemną stronę”

Ale kiedy sprawy w demokracji stają się trudne, są „lepsi doradcy niż gniew i pogarda", ostrzegł. „Nawet lepsi niż ci, którzy udają, że zawsze istnieje jedna prosta odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości. Do tych dobrych doradców należą odwaga i współpraca", a także uwzględnianie interesów wszystkich ludzi. „Tylko razem będziemy mogli pójść dalej, a nie wtedy, gdy każdy wycofa się do własnego świata", mówił Steinmeier.

Podkreślił, że w tym roku świat pokazał swoją „ciemną stronę", że można było zobaczyć cierpienie i zniszczenie, a także nienawiść i przemoc. Wspomniał o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie oraz o „okrucieństwach Hamasu i ofiarach wojny na Bliskim Wschodzie. Ten rok pozostawił wiele pytań bez odpowiedzi, niektórzy ludzie patrzą na państwo i na politykę sceptycznie, a niektórzy martwią się o przyszłość – stwierdził niemiecki prezydent w świątecznym przemówieniu.

(DPA,KNA/sier)