Prezydent Niemiec apeluje do Putina: „Proszę zatrzymać szaleństwo tej wojny”

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o natychmiastowe zakończenie inwazji na Ukrainę. – Proszę zatrzymać szaleństwo tej wojny. Teraz! – powiedział Frank-Walter Steinmeier podczas wystąpienia w swojej rezydencji w Berlinie. Putin „pod nieprawdziwymi pretekstami rozpętał agresywną wojnę przeciwko Ukrainie” – powiedział Steinmeier. Grożą „śmierć i rany, zniszczenie, wypędzenie, tysiąckrotne cierpienie bardzo blisko nas” – dodał. – Nie chcemy wrogości z rosyjskim narodem – zaznaczył prezydent Niemiec. – Ale ta niesprawiedliwość nie może pozostać bez wyraźnej odpowiedzi.

Niemcy zrobią co w ich mocy

Rząd Niemiec wraz z NATO i Unią Europejską przygotował odpowiedź. Niemcy zrobią co w ich mocy, by odstraszyć i powstrzymać Putina od użycia przemocy wobec partnerów w sojuszu – powiedział Steinmeier. Również od Niemców będzie to wiele wymagać – stwierdził prezydent. Działania Rosji nazwał „głęboką cezurą”. – Odczuwamy to do głębi – powiedział Steinmeier, który niedawno został wybrany na drugą kadencję.

Protesty w Niemczech

Już w swoim przemówieniu po wyborze w obliczu zagrożenia wojną zwrócił się do prezydenta Rosji, mówiąc: „Niech pan nie lekceważy siły demokracji”. Powtórzył to w piątek, apelując do swoich rodaków, by nie lekceważyli siły demokracji. Powiedział, że to dobrze, że ludzie w Niemczech wychodzą na ulice i place, by zaprotestować przeciwko działaniom Rosji i wyrazić solidarność z Ukrainą. Putin nawet przez sekundę nie ma wierzyć, że ludzie w tym kraju „po prostu zaakceptują tę brutalną przemoc”. – Chcemy pokoju, chcemy wolności, prawa i samostanowienie narodów Europy – powiedział Steinmeier w swoim przemówieniu.

(dom)