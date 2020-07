Prezydent Niemiec życzy Dudzie odwagi i siły

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier pogratulował Andrzejowi Dudzie reelekcji, prosząc go jednocześnie o zaangażowanie w jednoczenie podzielonego kraju. „Życzę Panu odwagi i siły, by przyczyniać się do jedności narodu polskiego” – napisał Steinmeier, odnosząc się do podziałów, które uwidoczniła kampania wyborcza. Treść noty gratulacyjnej przekazała Kancelaria Prezydenta RFN.

Steinmeier zapewnił prezydenta Polski o swojej gotowości do dialogu i współpracy. Wyraził nadzieję, że także w przyszłości wspólnie z Dudą będzie mógł przyczynić się do „dobrego sąsiedztwa między Polakami a Niemcami w zjednoczonej, silnej Europie”. „Życzę Panu niezmiennie powodzenia na tym odpowiedzialnym stanowisku" – dodał prezydent Niemiec.

„Przyjaźń polsko-niemiecka to skarb”

Gratulacje dla wybranego na drugą kadencję prezydenta Dudy nadeszły także od pełnomocnika rządu Niemiec ds. współpracy z Polską. Dietmar Woidke, który jest równocześnie premierem graniczącej z Polską Brandenburgii, zapewnił o swoim wsparciu dla „wzmocnionego dialogu”. – Przyjaźń polsko-niemiecka to skarb – powiedział Woidke. – Pomimo różnic zdań Niemcy i Polskę łączy więcej niż dzieli. Pandemia koronawirusa pokazała znaczenie zaufania i współpracy oraz gotowość do kompromisu – zaznaczył polityk SPD.

Jak podkreślił, ma nadzieję, że po polaryzacji w czasie kampanii wyborczej, teraz powróci spokój. Woidke podkreślił, że oba kraje poradzą sobie z wyzwaniami tylko na drodze współpracy. – Bądźmy przykładem jako sąsiedzi i przyjaciele – zaapelował.

(DPA/dom)