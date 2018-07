Prezydent Chorwacji: nowy optymizm po mundialu

Sukces chorwackiej reprezentacji w MŚ w Rosji rozpoczął dla Chorwacji „nową erę optymizmu“ – powiedziała Kolinda Grabar-Kitarović w rozmowie z DW. Jest to pierwszy wywiad, jakiego udzieliła po spektakularnym występie piłkarzy w Rosji. Po tym, jak reprezentacja Chorwacji została wicemistrzem świata, „wiele osób zaczęło się interesować Chorwacją”. – Musimy to teraz wykorzystać, by pokazać nasz kraj w nowym świetle, jako młode, dynamiczne państwo z ambitnymi, utalentowanymi ludźmi – podkreśliła prezydent.

Nie dotyczy to tylko sportu, ale także nauki i gospodarki. – Powinniśmy skorzystać z sukcesu na mundialu, żeby skłonić ludzi do inwestowania w Chorwacji, prowadzenia tutaj interesów, odwiedzenia nas czy wręcz osiedlenia się w naszym kraju – powiedziała DW Kolinda Grabar-Kitarović wybrana przez obywateli w wyborach powszechnych.

Kolinda Grabar-Kitarović podczas ceremonii wręczenia medali w Moskwie, obok Emmanuel Macron i Władimir Putin

„Czysta duma narodowa”

Po powrocie z Rosji piłkarze zostali hucznie przywitani w Zagrzebiu. Do swojego otwartego autobusu jadącego przez miasto zaprosili gwiazdora rocka Marko Perkovića, lidera skrajnie prawicowej grupy Thompson. Za granicą występy tej grupy są zakazane ze względu na gloryfikowanie w niektórych utworach faszystowskiego reżimu ustaszy. Zdaniem prezydent Grabar-Kitarović występ Thomsona na fecie wicemistrzów w Zagrzebiu nie był problematyczny. – Musimy respektować przede wszystkim życzenia piłkarzy, którzy życzyli sobie Thompsona – wyjaśniła prezydent. Jej zdaniem nie świadczy to o żadnym nacjonalizmie, tylko jest „czystą dumą narodową”, która „nie jest jednak skierowana przeciwko innym”. Zarazem Kolinda Grabar-Kitarovic przyznała, że jeszcze nigdy nie słyszała tych tak krytykowanych utworów.

Rasizm nie tylko na stadionach

DW zapytała też prezydent Chorwacji, czy w związku z dyskusją toczącą się w Niemczech po opuszczeniu reprezentacji przez Mesuta Özila uważa, że na europejskich stadionach piłkarskich istnieje problem z rasizmem. – Ogólnie mamy jeszcze w Europie mały problem z rasizmem i ksenofobią, nie tylko w sporcie – powiedziała Grabar-Kitarovic.

– Na stadionach piłkarskich mieliśmy już do czynienia z rasizmem. Nasze rządy muszą się skonfrontować z tym problemem, muszą zwalczać wszelkie formy rasizmu, także po to, by osiągnąć odstraszające działanie. Musimy się szanować nawzajem, nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu – podkreśliła Kolinda Grabar-Kitarovic.

Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013. W rozmowie z DW prezydent tego kraju wyraziła nadzieję, że zostaną rozwiązane wszystkie bilateralne kwestie z sąsiadami z Bałkanów Zachodnich, tak żeby także Serbia i Bośnia i Hercegowina mogły wstąpić do UE.