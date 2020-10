Premier Saksonii: Chcę podziękować Polakom za Solidarność

DW: Panie premierze, z czym wybiera się Pan do Polski?

Michael Kretschmer*: – W tym czasie obchodzimy niemieckie święto narodowe; mija właśnie 30 lat od zjednoczenia Niemiec. Bardzo dobrze wiemy, że bez Polski i bez Solidarności nigdy nie mogłoby do tego dojść. Podziękować za to Polakom, jest dla mnie wielką sprawą. Zamierzamy też rozmawiać o przyszłości. Tutaj, w Görlitz i Zgorzelcu, powstaje właśnie polsko-niemiecki instytut badawczy, który będzie się zajmować sztuczną inteligencją i Big Data. Chcemy go promować i będziemy się starać, żeby Polska i Niemcy wspólnie postawiły się na tę przyszłościową inicjatywę.

Czy w Pańskich rozmowach z polskimi partnerami pojawiają się też takie kwestie, jak narastanie prawicowego ekstremizmu w Saksonii, czy w ogóle we wschodnich krajach związkowych Niemiec?

– Tak. Tutaj, w Ostrowcu [Ostritz, saksońskie miasto w górnym biegu Nysy Łużyckiej, nad jej zachodnim brzegiem, pomiędzy Görlitz i Żytawą, czyli Zittau], od dłuższego już czasu mamy do czynienia z prawicowymi ekstremistami, którzy próbują się tu osiedlić. Dlatego jestem bardzo wdzięczny policji z Dolnego Śląska za jej wsparcie. Działaliśmy w tej sprawie wspólnie i udało nam się doprowadzić do tego, że ci ludzie poczuli się tu, na granicy, tak nieswojo, że teraz po raz pierwszy odwołali swoją kolejną wizytę. Odnieśliśmy więc spory sukces.

Jakich partnerów Saksonia ma na polskiej stronie?

– Bardzo intensywnie współpracujemy z marszałkami województwa dolnośląskiego i lubuskiego, Cezarym Przybylskim i Elżbietą Polak.

W jakich dziedzinach? Czego dotyczy ta współpraca?

– W ostatnich tygodniach i miesiącach była to oczywiście ochrona zdrowia. Bardzo sobie wzajemnie pomagaliśmy. Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie ze strony Dolnego Śląska. Teraz wygląda na to, że Polska i Niemcy zmagają się z afrykańskim pomorem świń, trudną chorobą, która wymaga bardzo sprytnego i skoordynowanego podejścia, działania ponad granicami państw.

W dalszym ciągu ważna jest dla nas kwestia połączeń transportowych. Chcemy zbudować kolej dużych prędkości ICE [Intercity-Express], z Berlina przez Chociebuż (Cottbus), Białą Wodę (Weißwasser), Görlitz do Wrocławia, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie przy pomocy tego tak ważnego, ekologicznego środka transportu. Chodzi też o naukę i o wymianę młodzieży. Młodzi ludzie powinni się spotykać, poznawać i wspólnie snuć plany na przyszłość.

Czy funkcjonuje to tak także teraz, w czasie pandemii?

– Myślę, że w kwestiach współpracy Polska i Niemcy zaszły już bardzo daleko. Istnieje wiele osobistych kontaktów i sporo zaufania. Czasami nawet, kiedy patrzę na koronakryzys i sytuację na granicy francuskiej, myślę, że między Niemcami a Polską sprawy toczą się lepiej.

Dziękuję za rozmowę.

* Polityk CDU Michael Kretschmer (rocznik 1975) był od 1994 do 1999 roku radnym w swoim rodzinnym Görlitz, a w latach 2002-17 posłem do Bundestagu. W 2017 roku został wybrany na premiera Saksonii przez saksoński Landtag (parlament krajowy). Jest członkiem kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, który wydaje dwujęzyczny kwartalnik Dialog.