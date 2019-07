Premier Finlandii w „FAZ”: nie wolno pozwolić na naruszanie praworządności

„Są trzy tematy, które naszym zdaniem powinny być związane z wieloletnimi ramami finansowymi: praworządność, ochrona klimatu i migracje. Żeby współpracować w UE, musimy uznawać wspólne wartości, na których mogą się oprzeć wszyscy obywatele. Na przykład praworządność. To tak ważna sprawa, że nie wolno nam dopuścić do jej naruszania” – powiedział Rinne w wywiadzie opublikowanym w piątek we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Władzom Finlandii, która jest płatnikiem netto do budżetu Unii, nie jest łatwo wytłumaczyć własnym obywatelom, że przekazujemy nasze pieniądze krajom, które nie chcą przestrzegać naszych reguł dotyczących migracji” – zaznaczył fiński premier. Ostrzegł, że kontynuacja obecnej sytuacji grozi osłabieniem UE.

Pomagać Afryce

Rinne wyraził pogląd, że UE powinna w najbliższych 10 latach skoncentrować się na pomocy krajom afrykańskim, które potrzebują „oświaty, świeżego jedzenia i wody oraz miejsc pracy”.

„Jeżeli nie zrobimy tego, wiele osób (z Afryki) przyjedzie do Europy. Nie możemy postawić na granicy czołgów. Oni przyjadą.” – powiedział.

Rinne zapowiedział, że będzie zabiegał o reformę systemu dublińskiego, przewidującego rejestrację imigrantów w pierwszym kraju UE, do którego dotarli, oraz odsyłanie tych, którzy naruszają ten przepis. „Jeżeli powiążemy tę sprawę z rozdziałem pieniędzy, to osiągniemy prawdopodobnie postęp” – ocenił.

Rekompensata dla Polski?

Odnosząc się do kwestii ochrony klimatu, premier Finlandii opowiedział się za realizacją wyznaczonych celów do 2050 roku. Zwrócił uwagę na silne uzależnienie Polski od węgla. W przypadku krajów szczególnie dotkniętych (redukcją CO2) pomocna może być finansowa rekompensata – zauważył.

Jego zdaniem inwestycje w badania naukowe i innowacyjność spowodują, że ochrona klimatu przestanie być zagrożeniem dla gospodarki.