Premier Brandenburgii przestrzega Niemców: „Nie wolno nam nigdy zapomnieć”

Napad hitlerowskich Niemiec na Polskę 82 lata jest zobowiązaniem do nieustannego działania na rzecz pokoju i demokracji – powiedział w Poczdamie premier Brandenburgii i zarazem koordynator niemieckiego rządu ds. współpracy niemiecko-polskiej Dietmar Woidke. Mówiąc o „odwiecznym obowiązku” działania na rzecz pokoju, wolności i demokracji, socjaldemokrata nawiązał do obchodzonego w Niemczech 1 września Dnia Przeciwko Wojnie.

– To, co zaczęło się 1 września 1939 roku od zbrodniczej inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę, doprowadziło do śmierci milionów ludzi na polach walki II wojny światowej, bezprecedensowej kampanii eksterminacji, Holokaustu, do pozbawienia praw i zniewolenia całych narodów, zniszczenia wsi, miast i kultury, a w końcu do ucieczek i wypędzeń na naszym kontynencie – powiedział Woidke. Dodał, że mieszkańcy Europy odczuwali ciężko konsekwencje tej wojny aż do upadku żelaznej kurtyny.

Woidke podkreślił, że nie wolno zapomnieć, iż źródłem przemocy było już dojście do władzy nazistów w 1933 roku. Agresję wobec innych krajów wyprzedziło niepohamowane dążenie do ujednolicenia społeczeństwa wewnątrz kraju i bezlitosnego prześladowania dysydentów politycznych, Żydów, Sinti i Romów, homoseksualistów i osób niepełnosprawnych. – Nie wolno nam o tym nigdy zapomnieć – podkreślił premier Brandenburgii.

(EPD/dom)