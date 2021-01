Premier Bawarii nie chce talonu na maskę FFP2

Nie ma jeszcze 60 lat ani też nie są mu znane jakiekolwiek schorzenia, które kwalifikowałyby go do grupy ryzyka: Markus Soeder (CSU), premier Bawarii i jeden z najpopularniejszych niemieckich polityków znalazł w swojej skrzynce talon na maseczkę FFP2, która prawie w 100 procentach chroni przed zakażeniem koronawirusem. – Byłem zaskoczony – powiedział 54-latek agencji DPA.

Kanclerz Angela Merkel zakłada maseczkę FFP2

Adresaci często nie mają pojęcia, dlaczego znaleźli się na liście obdarowanych rządowymi talonami. „Nie jestem pacjentem wysokiego ryzyka ani nie jestem też w szczególnie podeszłym wieku. O co tu chodzi? Dlaczego dostaję kupon uprawniający mnie do odbioru maski FFP2? – pisze młody człowiek na Twitterze.

Darmowe maseczki przysługują 34 milionom osób czyli ponad jednej trzeciej mieszkańców Niemiec. To ci, którzy ukończyli 60 lat oraz te osoby, u których występują chroniczne choroby. Jednak zdarza się, że talony trafiają do młodych ludzi i dzieci. Wszystko w porządku, to nie pomyłka – uspokajają przedstawiciele kas chorych.

Pacjent może nie wiedzieć o diagnozie

Rzecznik Związku Prywatnych Kas Chorych wyjaśnił, że talony wysyłane są na podstawie jednostek chorobowych wytypowanych w tym celu przez resort zdrowia. Te z kolei figurują na rachunkach za leczenie, które trafiają do kas. Jedną z takich jednostek jest astma. – Jest na przykład możliwe, że lekarze badali pacjenta pod kątem „podejrzenia astmy” i w ten sposób te informacje znalazły się w bazie danych, a następnie stały się podstawą wysłania maseczki – powiedział rzecznik.

Rzeczniczka kasy chorych w Monachium tłumaczy, że pacjent może wcale nie być świadomy diagnozy, jaką postawił mu lekarz i która może być podstawą wysłania talonu.

Zaskoczony premier Bawarii uważa, że nie ma podstaw do pobrania darmowej maseczki finansowanej z państwowej kasy. Dlatego zamierza zwrócić swój talon.

dpa / sier

