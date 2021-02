Prawnik: Zaszczepieni mają szansę na wygraną

– Jeśli z jednej strony osoby znajdujące się w grupach ryzyka są zaszczepione, a z drugiej strony szczepienia w dużym stopniu zmniejszają zakaźność, to ograniczenie wolności zaszczepionych nie może być usprawiedliwione – powiedział dziennikowi „Die Welt” w sobotę (27.2.21) prawnik z Giessen, który jest również członkiem Niemieckiej Rady Etyki.

Według niego nie ma podstaw do twierdzenia, „że wszyscy powinni funkcjonować z ograniczeniami tak długo, jak to możliwe” – stwierdził ekspert.Argumentował, że osoby niezaszczepione nie byłyby pokrzywdzone przez fakt, że zaszczepieni mogliby powrócić do pubu. – Wręcz przeciwnie, jako społeczeństwo odnosilibyśmy z takiego rozwiązania korzyści – dodał. Jednocześnie prawnik zakłada, że „ludzie nie będą już tego znosić - i powinni mieć duże szanse z takimi pozwami”.

Dzięki planowanemu „paszportowi szczepień” można by wyraźnie rozgraniczyć grupę osób zaszczepionych od niezaszczepionych, co zapewniłoby wystarczającą ochronę przed infekcją, wyjaśnił dalej Augsberg. Zastrzegł jednak, że „paszporty szczepień” są jedynie częścią szerszego wysiłku, który w szczególności obejmuje dodatkowe testy".

Szefowie państw i rządów uzgodnili, że w całej UE zostanie wprowadzone cyfrowe świadectwo szczepień. W czwartek (25.2.21) po wideoszczycie UE kanclerz Angela Merkel powiedziała, że na poziomie krajowym proces ten zostanie zakończony w ciągu około trzech miesięcy. Zaświadczenia szczepień wystawiane przez poszczególne kraje mają być kompatybilne. Nie wiadomo jeszcze, jakie możliwości wiążą się z takim świadectwem szczepienia.

(KNA/gwo)

