Prawie pół miliarda dzieci żyje w strefach konfliktów

Według organizacji Save the Children prawie pół miliarda dzieci na całym świecie żyło w ubiegłym roku w strefach konfliktów. 473 miliony dzieci to 19 procent wszystkich dzieci na świecie. Ten odsetek niemal podwoił się w ciągu ostatnich 30 lat; w połowie lat 90. w strefach konfliktu żyło niespełna 10 procent dzieci. Tak wynika z raportu „Wojna przeciwko dzieciom: drogi do pokoju”, który organizacja praw dziecka Save the Children dziś (31.10.2024) opublikowała w Berlinie

Rekordowa liczba konfliktów

Jego autorzy podkreślają, że liczba konfliktów zbrojnych (59) na świecie jest obecnie na najwyższym poziomie od czasów II wojny światowej. Liczba poważnych przestępstw przeciwko dzieciom w konfliktach także jest rekordowa. Przy 31 tys. 721 potwierdzonych przypadkach w 2023 roku, było ich o około 15 procent więcej niż w roku 2022.

– Za każdą liczbą w naszym raporcie kryje się wiele indywidualnych losów dzieci, które pragną tylko jednego: życia w pokoju – powiedziała Lea Meyer, ekspertka ds. pomocy humanitarnej w niemieckim oddziale organizacji Save the Children. – Dziecko, które widzi śmierć krewnych i przyjaciół, żyje w ciągłym strachu przed bombami i ostrzałem lub samo zostaje ranne, traci poczucie bezpieczeństwa. Ma to poważne konsekwencje, w tym dla ich zdrowia psychicznego.

Zapomniane konflikty

Podczas gdy wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie dominują na pierwszych stronach gazet, wiele innych konfliktów toczy się z dala od uwagi światowych mediów. Według autorów badania najwięcej nieletnich (w wartościach bezwzględnych) żyje w strefach konfliktów w Afryce. Jednak w odniesieniu do ich całkowitej populacji, najbardziej niebezpieczny jest Bliski Wschód; więcej niż jedno na troje dzieci żyje tam w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu zbrojnego.

Organizacja Save the Children podaje, że największą liczbę udokumentowanych poważnych przestępstw przeciwko dzieciom odnotowano na terytoriach palestyńskich – 8 434 przypadki. W Sudanie ich liczba wzrosła pięciokrotnie w ciągu roku do 1 759 przypadków. Na całym świecie dzieci były zabijane lub okaleczane w około jednym na trzy odnotowanych przypadków poważnych przestępstw. Autorzy raportu skarżą się również, że ataki na szkoły, zwłaszcza ze strony rosyjskiej na Ukrainie, oraz na szpitale, zwłaszcza w Strefie Gazy, również dramatycznie wzrosły.

Coraz trudniej o pomoc

Niepokoi fakt, że organizacjom pomocowym coraz trudniej jest zapewnić pomoc humanitarną potrzebującym: liczba przypadków, w których odmówiono im dostępu do osób poszkodowanych, wzrosła do rekordowego poziomu 5 tys. 158 w 2023 roku. Ponad 60 procent takich przypadków miało miejsce na terytoriach palestyńskich okupowanych przez Izrael.

Organizacja Save the Children wzywa państwa na całym świecie do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie ochrony dzieci w konfliktach. – Mają obowiązek egzekwować międzynarodowe prawo humanitarne i wymagać tego od stron konfliktu – powiedziała Lea Meyer. – Osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko dzieciom muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Roczny raport organizacji opiera się na danych z instytutu Peace Research Institute w Oslo i programu Uppsala Conflict Data Program Georeferenced Event Dataset, a także na własnych analizach raportów Sekretarza Generalnego ONZ na temat dzieci i konfliktów zbrojnych w latach 2005-2024.

