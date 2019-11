Prawicowi ekstremiści grożą zabiciem lidera niemieckich Zielonych

Jeden z czołowych polityków niemieckich Zielonych, były szef ten partii, Cem Özdemir otrzymał pogróżki śmierci od skrajnie prawicowej organizacji, klasyfikowanej w USA jako niebezpieczna.

Gazety grupy medialnej Funke donoszą, że do biura posła Zielonych w Bundestagu, mającego tureckie pochodzenie, pod koniec października br. przyszedł e-mail, w którym informuje się go, że jego nazwisko figuruje na czele listy osób przewidzianych do egzekucji.

Nadawcą wiadomości jest ugrupowanie o nazwie Atomwaffen Division (AWD). „Aktualnie planujemy, jak i kiedy będzie wykonana na panu egzekucja. Może przy okazji następnego publicznego wystąpienia? Albo namierzymy pana przed domem?” – cytuje prasa.

Özdemir przyznał, że natychmiast przekierował e-maila do Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) i komórki policji w Bundestagu. W odróżnieniu od innych dotychczasowych pogróżek były szef Zielonych, ze względu na dobór słów w tej wiadomości, traktuje pogróżki bardzo poważnie.

Ponieważ Özdemir w przeszłości otwarcie krytykował politykę tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, otrzymywał już zmasowane pogróżki od tureckich nacjonalistów. Od dłuższego czasu ma on osobistą ochronę przez funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Cem Özdemir

Abstrakcyjnie wysoki poziom zagrożenia

Zdaniem amerykańskich władz, członkowie AWD są uwikłani w kilka zabójstw i planowanie zamachów. Organizują się oni w małych komórkach, komunikują potajemnie w Internecie i nawołują do nienawiści rasowej.

Federalny Urząd Kryminalny zapytany o to, jakim zagrożeniem mogłaby być niemiecka grupa AWD, wskazuje na stanowisko władz bezpieczeństwa z lipca 2018, gdzie stwierdza się, że „zagrożenie w formie skrajnie prawicowych i prawicowo-terrorystycznych aktów przemocy w RFN, także po informacji o istnieniu niemieckiego odłamu AWD, pozostaje na abstrakcyjnie wysokim poziomie".

Ścigać i karać podżeganie do nienawiści

Cem Özdemir powiedział dziennikarzom, że on sam może polegać na osobistej ochronie przez BKA, lecz zaznaczył, że martwi go sytuacja lokalnych polityków i ludzi angażujących się społecznie, którzy stają się obiektem wrogości i ataków, a nie mają ochrony osobistej. – Musi przecież być możliwe opowiadanie się za otwartym społeczeństwem, na boisku sportowym, w autobusie czy na firmowej imprezie, bez późniejszej lawiny pełnych nienawiści komentarzy w mediach społecznościowych – zaznaczył polityk Zielonych, dodając, że trzeba zadbać także o to, by konsekwentnie ścigana i karana była przestępczość z nienawiścią w tle. Özdemir nawiązał do zamordowania przewodniczącego rejencji Kassel Waltera Lübckego z CDU w czerwcu br.

Przed kilkoma dniami niemiecki rząd uchwalił pakiet przedsięwzięć w walce z prawicowym ekstremizmem. Oprócz Özdemira, który niedawno chciał powrócić do ścisłej czołówki Zielonych, kandydując na stanowisko szefa klubu poselskiego w Bundestagu, także kilku innych polityków szczebla federalnego, krajowego i samorządowego było adresatami pogróżek śmierci ze strony prawicowych ekstremistów. Wśród nich był także czołowy kandydat chadeków w Turyngii, Mike Mohring.

dpa/ma