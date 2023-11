Prawa osób transpłciowych w Bułgarii. „Czas na reformę"

Gabriella Bankowa wytrzymała dwanaście dni. Siedziała na schodach Pałacu Sprawiedliwości w Sofii i nic nie jadła – nawet gdy głód doskwierał jej coraz bardziej. Jak mówi DW, strajk głodowy był z jednej strony spontaniczną decyzją. A jednak, w pewnym sensie, był on przygotowywany od dłuższego czasu. Gabriella Bankowa jest bowiem osobą transseksualną. Jednak państwo bułgarskie odmawia uznania tego faktu. Kiedy w listopadzie sąd odmówił zmiany wpisu w rubryce „płeć" w jej dowodzie osobistym na „kobieta", Bankowa była zagubiona. Usiadła przed Pałacem Sprawiedliwości.

Gabriella Bankowa schudła podczas strajku głodowego o siedem kilogramów. Strajk zakończyła w ubiegłą sobotę, 25 listopada 2023 roku. Ale jej walka o jej prawa jest daleka od zakończenia. – Myślę, że nadszedł czas na reformę sądownictwa – mówi 32-latka.

Bez małżeństwa, bez adopcji, bez dziedziczenia

Europejska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Transpłciowych i Interseksualnych (ILGA) publikuje coroczny „Tęczowy Indeks", w którym klasyfikuje 49 krajów w Europie na podstawie ich przepisów i polityki dotyczącej równości dla społeczności LGBTQ. W 2023 r. Bułgaria zajęła 40. miejsce, a tylko Rumunia i Polska uzyskały gorsze wyniki spośród wszystkich krajów UE.

Osoby LGBTQ są prawnie pokrzywdzone w Bułgarii. Pięć lat temu organizacja „Deystvie", która prowadzi kampanię na rzecz równości społecznej i prawnej osób ze społeczności LGBTQ w tym kraju, przeanalizowała 79 bułgarskich przepisów. W ramach tej analizy ustalono, że około 300 aspektów tych przepisów jest ukrywanych przed osobami queer w Bułgarii. Na przykład, pary tej samej płci nie mogą zawierać małżeństw, nie mogą wspólnie adoptować dzieci ani dziedziczyć majątku partnera.

Prawo do samookreślenia płci, które jest tak ważne dla Bankowej i innych osób transpłciowych, nie istnieje. Oficjalne dostosowanie wpisu płci lub zmiana imienia są niemożliwe.

Parada równości w Sofii (2022) Zdjęcie: Stoyan Nenov/REUTERS

Codzienna walka

Gabriella Bankowa opowiada, że często odmawiano jej hospitalizacji i innych usług zdrowotnych z powodu informacji w jej dowodzie osobistym, w którym w rubryce „płeć" nadal widnieje „męska". Niedawno zachorowała na zapalenie płuc, ale nie była w stanie kupić antybiotyków, ponieważ potrzebowała recepty od lekarza, której nie otrzymała. Placówki służby zdrowia uważały, że używała fałszywego dowodu osobistego i nie posiadała ubezpieczenia zdrowotnego.

32-latka wyjaśnia, że z tego samego powodu odmówiono jej również pracy i umów najmu. W życiu codziennym jej tożsamość wielokrotnie koliduje z literą „m" w jej dowodzie osobistym.

Zmiana płci? Niemożliwe

Pierwsze dyskusje na temat możliwości prawnej zmiany płci w Bułgarii rozpoczęły się na początku lat 90. Do 2017 r. wielokrotnie dochodziło do pozytywnych zmian, relacjonuje Denitsa Liubenowa, prawniczka i przewodnicząca organizacji Deystvie. Ponieważ nie było jasnego orzecznictwa, osoby transseksualne mogły od czasu do czasu uzyskać korektę wpisu płci w sądzie.

Uczestnicy marszu równości w Sofii (czerwiec 2023) Zdjęcie: Alexander Detev/DW

Jednak w 2018 r., w środku kampanii przeciwko ratyfikacji Konwencji Stambulskiej, bułgarski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że termin „płeć" należy rozumieć wyłącznie w sensie biologicznym – i że istnieją „tylko dwie płcie". Trzy lata później wszczęto postępowanie interpretacyjne. W lutym 2023 r. Sąd Najwyższy ogłosił, że orzekł, iż nie istnieją ramy prawne regulujące legalną zmianę płci. Innymi słowy, osoby transpłciowe w Bułgarii nie mają już możliwości formalnej zmiany płci.

Nie ma statystyk dotyczących tego, ile osób w Bułgarii znajduje się w podobnej sytuacji jak Gabriella Bankowa. Prawniczka Liubenowa jest pewna, że jest ich całkiem sporo. Jej organizacja Deystvie reprezentuje obecnie około 30-40 osób.

– W ostatnich latach decyzje bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości sprawiły, że zostaliśmy uznani za osoby, które nie są mile widziane w społeczeństwie – mówi z goryczą Bankowa.

Małżeństwa par jednopłciowych To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nienawiść i solidarność

Gabriella Bankowa została dwukrotnie aresztowana przez policję podczas strajku głodowego, rzekomo dlatego, że nie była w stanie się wylegitymować. Bankowa pokazuje siniaki na prawym nadgarstku i mówi, że na komisariacie była obrażana, poniżana, rozbierana, a nawet poddawana fizycznej przemocy. – Cokolwiek zrobią, nie mogą mnie złamać. Jestem silniejsza psychicznie niż kiedykolwiek – mówi.

Podczas strajku głodowego Bankowa doświadczyła dwóch oblicz bułgarskiego społeczeństwa.

Niektórzy przechodnie otwarcie ją obrażali i stawali się agresywni – zwłaszcza młodzi ludzie i młodzi mężczyźni. Bankowa uważa, że to pokłosie nagonki prowadzonej przeciwko osobom LGBTQ w Bułgarii przez partie nacjonalistyczne, skrajnie prawicowe i populistyczne. Czasami prowadzi to nie tylko do mowy nienawiści, ale także do napaści fizycznych.

Na przykład w październiku 2022 r. prawicowo-populistyczny polityk Bojan Stankow i dziesięć innych osób zaatakowało miejsce spotkań LGBTQ Rainbow Hub w Sofii, raniąc przy tym pracownika.

Jednak wielu przechodniów również okazało solidarność i chciało dowiedzieć się więcej o życiu osób transpłciowych, mówi Bankowa. – Nawet ludzie, którzy nie podchodzili do mnie bezpośrednio, uśmiechali się do mnie – mówi.

Swoim strajkiem przed Pałacem Sprawiedliwości pokazała, że osoby transseksualne istnieją w Bułgarii – i że, tak jak wszyscy inni, mają prawo do normalnego i godnego życia. Dlatego strajk głodowy był tylko początkiem. – Prawdziwa praca dopiero się zaczyna – mówi Bankowa.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach Redakcji Bułgarskiej DW