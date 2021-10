Prasa: „Zmiana jest normą w demokracji. I dobrze!”

„Mitteldeutsche Zeitung” uważa, że wraz ze zmianą Wolfganga Schaeublego (CDU) na Baerbel Bas (SPD) na stanowisku przewodniczącego/przewodniczącej Bundestagu nastanie nowy styl. Dziennik z Halle przypomina, że Schaeuble zaprowadził porządek w debatach dzięki prawniczej wytrwałości i ostrej retoryce. W ocenie gazety w swoim pierwszym dniu urzędowania jego następczyni zaprezentowała się „z dużą dozą przyziemności, jednostajnym głosem i spokojem”. Dziennik nie sądzi wprawdzie, by jej pierwsze wystąpienie przeszło do historii, ale uważa jednocześnie, że sformułowane przez nią przesłanie było jasne: „każdy z posłów odpowiada za politykę” – napominała. Zdaniem „Mitteldeutsche Zeitung” był to apel do wszystkich parlamentarzystów, aby zachowywali się w sposób, który nie spowoduje, że wyborcy będą oburzeni zachowaniem w Bundestagu „na poziomie piaskownicy”.

Według bawarskiej gazety „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung” Niemcy pozwalają sobie na kosztowne połączenie ustawodawstwa i władzy wykonawczej. „Ponieważ jest to państwo federalne składające się z 16 krajów związkowych, a oprócz tego wiele aktów prawnych pochodzi z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zasadne jest pytanie, czy sprawowanie rządów nie mogłoby się odbywać na mniejszą skalę i taniej”. Dziennik zwraca uwagę na fakt, że ze względu na to, iż Bundestag uchwala ustawy, tylko on sam może ograniczyć swoje rozmiary. „Jest to egzamin z charakteru, który muszą zdać posłowie” – ocenia gazeta.

Dzienniki dobrze oceniają pracę Wolfganga Schaeublego

W opinii „Rheinpfalz” 79-letni Wolfgang Schaeuble dobrze wykonał swoją pracę i służył parlamentaryzmowi w sposób godny naśladowania. Dziennik tłumaczy, że Schaeuble ustępuje teraz z urzędu i w przyszłości będzie „zwykłym posłem do parlamentu, którego długa kariera polityczna dobiegnie końca”.Gazeta równocześnie uważa, że przy całym szacunku dla zasług Schaeublego, nowa twarz na czele Bundestagu będzie z pożytkiem: „kobieta, młodsza i świeższa”. Gazeta przypomina, że Baerbel Bas to nowa siła z pokolenia o zupełnie innej biografii niż ta Schaeublego. „Zmiana jest normą w demokracji. I to dobra rzecz!” – pointuje „Rheinpfalz”.

„Nordbayerischer Kurier” jest zdania, że Bundestag powinien ponownie stać się centralnym miejscem debat dla wszystkich, a tura pytań do kanclerz Merkel, wprowadzona w 2018 roku, powinna odbywać się z kanclerzem Olafem Scholzem częściej. Dziennik z Bayreuth zastanawia się, dlaczego nie zaplanować ważnych debat w najlepszym czasie antenowym? „Demokracja parlamentarna musi na nowo przekonać obywateli do własnej atrakcyjności” – argumentuje gazeta.