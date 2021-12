Prasa: W Polsce rząd chce położyć własne akcenty

„Maerkische Oderzeitung” pisze, że nowy niemiecki rząd chce być bardziej surowy wobec „państw Europy Wschodniej, takich jak Polska czy Węgry, które naginają zasady praworządności”. Gazeta przypomina, że do tego w umowie koalicyjnej zobowiązali się SPD, FDP i Zieloni Annaleny Baerbock i zauważa, że dokumencie tym jest również mowa o ożywieniu Trójkąta Weimarskiego (Niemcy, Francja i Polska), który jest „uśpiony”. Dziennik z Frankfurtu nad Odrą dodaje, że Baerbock, idąc za przykładem Francji, „przeniosła odpowiedzialność za tzw. dyplomacje klimatyczne z ministerstwa środowiska do ministerstwa spraw zagranicznych”. W opinii gazety dopiero okaże się, jak duży będzie „skok” w tej kwestii. „Na pytanie, co sądzi o roli energii jądrowej w ochronie klimatu, jej odpowiedź w Paryżu była skąpa. Każdy przecież wie, że Niemcy i Francja mają różne poglądy na ten temat”. Dziennik pointuje: „Dla nowego wiatru, który ma zawiać w polityce zagranicznej, będzie musiała najpierw uruchomić turbiny”.

Z kolei „Frankfurter Neue Presse” odnosi się w dniu wizyty nowej szefowej niemieckiej dyplomacji w Warszawie do kontrowersyjnej kampanii plakatowej na ulicach Warszawy, w której zestawiono Hitlera czy Goebbelsa z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem czy byłą już kanclerz Angela Merkel, a także ambasadorem Niemiec w Warszawie. „Polacy i Niemcy przebyli niezwykłą drogę pojednania, o której wielu myślało, że jest nie do osiągnięcia”. W opinii dziennika „na drodze tej żądania reparacji są niczym innym jak populistycznym zaognianiem, co „niepotrzebnie obciąża klimat”.

W ocenie „Badische Neueste Nachrichten” Annalena Baerbock musi szybko przyjąć jasne stanowisko. „Polityk Zielonych mogłaby ułatwić sobie zadanie i poprzeć bezkompromisową postawę USA, które grożą Rosji surowością”. Gazeta uważa, że byłaby to jednak niewykorzystana szansa i dodaje, że Niemcy potrzebują własnego stanowiska i – jako budowniczy mostów w UE – muszą mieć własną rolę jeśli chodzi o obchodzenie się z Putinem. „Idealnie byłoby, gdyby rola ta była bardziej zróżnicowana i aktywniejsza. Nadszedł czas, aby sprawdzić politykę wobec Rosji prowadzoną przez Merkel”, uważa dziennik z Karlsruhe.

Austriacka „Wiener Zeitung” zauważa, że Annalena Baerbock z Paryża do Brukseli pojechała pociągiem, gdzie dziennikarze pytali ją o kolejny przystanek podczas jej „trio-podróży”, czyli Warszawę. „Wiener Zeitung” ocenia, że polska stolica będzie dla Baerbock „najtrudniejszym terenem”, bo w Warszawie, gdzie Baerbock spotka się z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem „narodowo-konserwatywny rząd wokół PiS chce poprzez tematy położyć własne akcenty. A do nich niekoniecznie należy praworządność, która od lat jest kością niezgody między Brukselą a Warszawą”. „Wiener Zeitung” zauważa, że w Warszawie ostatnio coraz głośniej słychać żądania zapłaty reparacji pod adresem Berlina i podkreśla, że dla Polski kwestia ta nie jest uregulowana – „w przeciwieństwie do Niemiec, które powołują się na odpowiednie traktaty”.