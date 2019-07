Prasa: stosunki Berlin-Warszawa nie takie złe, jak je malują

„Od wyborczego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015 w stosunkach polsko-niemieckich w zasadzie zgrzyta” – pisze warszawski korespondent „Die Welt” Philipp Fritz. Jak zauważa, niemieccy politycy krytykują polską reformę wymiaru sprawiedliwości, niechęć wobec przyjmowania uchodźców czy „autorytarny styl” rządu w Warszawie.

Z kolei Polska należy do najgłośniejszych krytyków projektu Nord Stream 2. Warszawa z nieufnością spogląda też na politykę migracyjną i energetyczną Niemiec. „Jakby tego było mało, polskie media państwowe rozniecają antyniemieckie nastroje domagając się od Berlina wypłaty reparacji za zbrodnie z czasów drugiej wojny światowej” – czytamy.

Wcale nie tak źle

Autor zauważa jednak, że istnieje wyraźna sprzeczność między tym jak relacje polsko-niemieckie wyglądają, a faktyczną współpracą między rządami. „W rzeczywistości stosunki są tak bliskie jak nigdy”.

Gazeta wylicza, powołując się na dane niemieckiego MSZ, że od 2014 roku urzędnicy i politycy z Polski i Niemiec spotkali się ponad 500 razy. Jak czytamy, z prawie żadnym innym krajem nie utrzymuje się tak intensywnych politycznych relacji. Pojawiają się także nowe formaty spotkań, jak Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze, które odbyło się po raz pierwszy w marcu tego roku.

Ministrowie Heiko Maas i Jacek Czaputowicz

„Niemcy są największym inwestorem bezpośrednim w Polsce, polsko-niemiecki handel każdego roku bije rekody”. „Die Welt” przytacza opinie polskich i niemieckich dyplomatów, którzy nie lekceważą co prawda różnicy zdań między Warszawą a Berlinem, ale przyznają, że dwustronne stosunki są o wiele lepsze, niż ich reputacja.

Skazani na współpracę

Zdaniem gazety jest to także zasługą obecnego kierownictwa polskiego MSZ. „Minister Jacek Czaputowicz rzeczowo przedstawia swoje obiekcje (…) także sekretarz stanu w ministerstwie Konrad Szymański nie jest człowiekiem głośnych tonów”.

„Die Welt” ocenia, że Polska i Niemcy znajdują wspólny język nawet w kontrowersyjnych sprawach. „Nawet jeśli nie było zgody co do podziału uchodźców, to oba rządy zgadzają się co do konieczności ochrony granic UE. Oba kraje obstają też przy sankcjach wobec Rosji, niezależnie od Nord Stream 2”.

„Wygląda na to, jakby Polska i Niemcy, mimo wszystkich problemów, skazane były na dobre stosunki” – konkluduje Fritz.

