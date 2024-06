Prasa: Stanowiska Scholza i Macrona ponownie się zbliżyły

Zapowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że jego kraj przekaże Ukrainie myśliwce bojowe typu Mirage, jest komentowana w sobotniej (08.06.24) prasie w Niemczech.

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa: „Francja nie jest pierwszym europejskim krajem, który chce dostarczyć Ukrainie zachodnie samoloty bojowe. Belgia, Holandia, Dania i Norwegia były szybsze. Wsparcie ze strony Francji, potęgi atomowej, dla Ukrainy osiągnęło tym samym nowy poziom. Samoloty Mirage 2000-5, w połączeniu z zapowiedzianymi F-16, mogą pomóc Ukraińcom odzyskać kontrolę nad ich przestrzenią powietrzną. W przeszłości Scholz wielokrotnie naciskał na Macrona, aby za szlachetnymi słowami wsparcia dla Ukrainy poszły dalsze działania. Wraz z ogłoszeniem przekazania myśliwców Mirage wzrasta wiarygodność Macrona. Jest to jeden z pozytywnych wydarzeń w wojnie w Ukrainie, że stanowiska Macrona i Scholza ponownie się zbliżyły”.

Regionalny dziennik „Maerkische Oderzeitung” podchodzi do sprawy nieco bardziej sceptycznie. Jak czytamy: „Wiele innych krajów już roztoczyło perspektywę dostarczenia myśliwców, ostatnio niewielka Belgia. Ale żaden z samolotów nie jest jeszcze w powietrzu, a szkolenie pilotów wymaga czasu. Ukraińska przestrzeń powietrzna mogłaby być zatem lepiej chroniona, gdyby więcej krajów w końcu wzięłoby się w garść i na przykład przekazało Ukrainie cześć swoich Patriotów lub innych systemów. Ukraińcy są już przeszkoleni w tym zakresie. To, co teraz szybko pomaga, jest ważniejsze niż to, co brzmi spektakularnie.

Niemiecka prasa dużo uwagi poświęca także raportowi na temat przemocy domowej w Niemczech. Dokumentuje on wyraźny wzrost przypadków przemocy w minionym roku. Ofiarami są w zdecydowanej większości kobiety.

Gazeta „Badische Zeitung” ocenia: „Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest ta kwesti z politycznego punktu widzenia. Niemniej jednak nie wydarzyło się wystarczająco dużo. A pomysłów nie brakuje, jak chronić poszkodowanych. Jak długo może trwać wdrożenie planu, widać również w ustawie o pomocy dla ofiar przemocy. (ministra ds. rodziny Lisa Paus – red.) przedstawiła kluczowe punkty tej ustawy jesienią ubiegłego roku. Od tego czasu omawia je z władzami lokalnymi i krajami związkowymi. Już w umowie koalicyjnej rząd obiecał zapewnić prawo do ochrony przed przemocą. Jeśli chce się z tego wywiązać, musi poważnie potraktować własne pomysły - i wreszcie je wdrożyć”.

W gazecie „Neue Osnabruecker Zeitung” czytamy: „W przypadku przemocy domowej policja może wyrzucić sprawcę z lokalu i zabronić mu wstępu na dziesięć dni. Ma to na celu, aby kobieta dotknięta przemocą mogła szukać pomocy i wyjścia z sytuacji. Ale także sprawcom można by w tym czasie złożyć ofertę. Jeśli chce się zrobić coś skutecznego dla ofiar przemocy domowej, obecnych i przyszłych, to należy nie tylko tworzyć nowe schroniska dla kobiet i mężczyzn, ale także ośrodki dla sprawców. Ze wsparciem psychologicznym i wystarczającą przestrzeni do refleksji nad własnym przestępstwem - a tym samym zrobić krok w kierunku zwalczania przyczyn. Ponieważ te nie leżą w ofiarach przemocy, ale w sprawcach”.

(DPA/szym)

