Prasa: Putin i Xi są sparaliżowani strachem przed demokracją

„Koelner Stadt-Anzeiger” pisze, że Unia Europejska powinna uważnie śledzić wydarzenia w Uzbekistanie, bo rosnące braterstwo między Chinami a Rosją staje się coraz bardziej „ryzykiem gospodarczym”. Zdaniem dziennika z Kolonii dotyczy to zwłaszcza Niemiec, których przedsiębiorstwa są nieproporcjonalnie zależne od dostępu do chińskiego rynku. „Nie można wykluczyć najbardziej ponurego scenariusza, że krajowe firmy będą musiały wycofać się z Republiki Ludowej z powodu sankcji”.

Z kolej „Neue Osnabruecker Zeitung” uznaje, że spotkanie obydwu przywódców potwierdza, iż dawni rywale stali się strategicznymi partnerami. Są oni sparaliżowani strachem przed demokracją, a ich wspólna wizja nowej epoki polityki bezpieczeństwa międzynarodowego wymierzona jest w osłabienie USA, UE i NATO, czyli innymi słowy w zapewnienie sobie szerszej władzy i zwiększenia strefy wpływów – czytamy. Jak trwałe są to więzi? – pyta dziennik. „Putin nie powiniem ulegać złudzeniu, że może stać się decydującym ogniwem w ramach awaryjnej wspólnoty z Chinami”. W opinii gazety Rosja pod względem gospodarczym już od dawna nie dorównuje Chinom. „Rosja raczej będzie musiała zadowolić się rolą młodszego partnera niż swoistej surowcowej kolonii Chin”.

„Pforzheimer Zeitung” uważa, że w polityce zdjęcia mają ogromne znaczenie. „Miały one z Samarkandy wysłać do świata przesłanie ze spotkania dyktatorów Rosji i Chin – Władimira Putina i Xi Jinpinga”. Gazeta analizuje, że chodziło również o to, by pokazać własnym narodom, jakim się jest znaczącym, potężnym, szanowanym i w żadnym wypadku nieodizolowanym. Zdeterminowanym, by stworzyć nowy porządek świata. Bez zwierzchnictwa USA i Zachodu, bez kłopotliwej demokracji”. Dziennik podkreśla, że przede wszystkim w tej kwestii Moskwa i Pekin są zgodne, ale pyta też „czy to może spowodować upadek Zachodu?”. Przy bliższym przyjrzeniu się Putin i Xi marzą o światowym przywództwie, bo w tej chwili sprawy nie układają się dla nich najlepiej: w kraju są pod ogromną presją i coraz częściej pojawiają się sygnały, że będą musieli walczyć o swoje polityczne przetrwanie – czytamy.

Natomiast „Freies Wort” podkreśla, że spotkanie Xi i Putina ponownie pokazuje, że świat nie składa się tylko z Zachodu i że pragnienie posiadania w zasięgu silnego ramienia, które nie pochodzi z USA, jest coraz większe. „Dla zachodnich graczy, którzy przez dziesięciolecia byli przyzwyczajeni do tego, że decydują o regułach gry, to dość bolesna świadomość”.