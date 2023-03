Prasa: pozbawić wrogów państwa prawa do posiadania broni

Po serii rewizji u „Obywateli Rzeszy” niemiecka prasa ostrzega, by nie lekceważyć ekstremistów, zwłaszcza tych z bronią. To nie są „niegroźni nostalgicy”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „Demokratyczne państwo prawa nie jest zagrożone. Ale tych, którzy chcą, by się skończyło lub dążą do jego zniesienia, nie należy lekceważyć. (...) Nie jest przecież tak, jak niektórzy szyderczo zauważyli, że aresztowana niedawno grupa to tylko niegroźni nostalgicy z przestarzałą bronią myśliwską. Istnieje sieć. Jej rozmiary pozostają niejasne. (...) Nie ma jednej recepty, ale to, że należy zwalczać przemoc i że trzeba kultywować prawdziwie wolną debatę, powinno być jasne”.

Temat jest także omawiany przez regionalne dzienniki, w tym przez „Reutlingen General-Anzeiger”: „Podejrzany w Reutlingen był najwyraźniej strzelcem sportowym. Jednak politycy powinni być ostrożni w kwestii ogólnej podejrzliwości wobec członków klubów strzeleckich. Nie można oczekiwać od honorowych przewodniczących, że sprawdzą każdego członka pod kątem jego przekonań. Jednak Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł niedawno, że kluby sportowe muszą zawrzeć w swoich statutach poparcie dla wolnego demokratycznego porządku podstawowego, a także mają prawo wykluczać znanych sobie wrogów konstytucji”.

„Suedwest-Presse” zauważa, że do przeszukań w siedmiu landach doszło krótko „po amoku w Hamburgu”, co pokazuje, jak pilna jest potrzeba debaty na temat posiadania broni w Niemczech. „Nadal zbyt łatwo jest grupom szaleńców i ekstremistów nabyć legalne arsenały do własnych celów w charakterze rzekomych 'strzelców sportowych‘. W reformie prawa o broni jasnym celem musi być pozbawienie wrogów państwa państwowego błogosławieństwa na posiadanie broni” – stwierdza dziennik z Ulm.

„Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung” ostrzega: „Niepokojące jest to, że śledczy wielokrotnie, a więc także w obecnej sprawie, natrafiają na aktywnych lub byłych członków policji i sił zbrojnych. Innymi słowy na ludzi, których państwo wyszkoliło w posługiwaniu się bronią i którzy są teraz zdecydowani wykorzystać swoje umiejętności do działań antykonstytucyjnych i przeciwko podstawowemu porządkowi wolnego państwa. Zostało po raz kolejny potwierdzone, że istnieją dobre powody, aby przyjrzeć się bliżej tej grupie i skonfiskować wszelką broń, którą mogą posiadać”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>