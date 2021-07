Prasa: Pandemia stała się wyzwaniem socjologicznym

Zdaniem „Suedwest Presse”, to, czego musimy się jeszcze nauczyć, to jak pragmatycznie radzić sobie z zagrożeniem, które będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas. Dziennik z Ulm zauważa, że jeżeli ostrożność prowadzi ku temu, że w pełni zaszczepieni muszą obecnie odbyć dwutygodniową kwarantannę, ponieważ przebywali na wakacjach w obszarach mutacji Delta (w Portugalii czy Rosji) i być może pełna ochrona poszczepienna nie jest wystarczająca, powoduje to niepotrzebną niepewność. „Właściwą rzeczą byłoby uważne monitorowanie sytuacji i interweniowanie, jeśli zagrożenie rzeczywiście staje się realne".

„Badische Neuste Nachrichten” zauważa, że wstępne warunki, konieczne do szybkiego powstrzymania wysoce zakaźnej mutacji Delta, są złe. Dziennik z Karlsruhe przewiduje, że jesienią nastąpi gwałtowny wzrost liczby zakażeń a jednocześnie będzie więcej ludzi, którzy będą uważać, że ich osobiste ryzyko zarażenia się chorobą jest niewielkie. „Nie ułatwi to zaakceptowania restrykcji”. Gazeta zakłada, że mutacja Delta nie będzie ostatnią mutacja koronawirusa i przypomina, że nadal należy chronić tych, którzy są słabsi i bardziej podatni na choroby. „To trudne dla tych, którzy nie mają zbyt wielu powodów do zmartwień, ponieważ zostali zaszczepieni lub twierdzą, że ryzyko, które ponoszą, jest niewielkie.” W ocenie gazety, pandemia stała się więc w mniejszym stopniu wyzwaniem wirusologicznym i medycznym, ale raczej socjologicznym.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że aby zmotywować jak najwięcej Niemców do szczepień, minister zdrowia Niemiec Jens Spahn nie mógł powtarzać dobrych wieści wystarczająco często: zaszczepieni podwójną dawką mają dobrą ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, nawet w przypadku zakażenia mutacją Delta, która prawdopodobnie będzie dominować i w Niemczech. Gazeta podkreśla, że świadczy o tym coraz więcej badań.„Niemniej jednak, kilka osób zaszczepionych dwoma dawkami lub ozdrowieńców jest uwięzionych w swoich domach, chociażby dlatego, że byli na wakacjach w Portugalii.” Dziennik przypomina, że rząd Niemiec niedawno zaklasyfikował ten kraj do obszarów objętych mutacją wirusa.„W przeciwieństwie do osób powracających z innych obszarów ryzyka, ludzie ci nie mogą nawet uwolnić się z kwarantanny wykonując test”.