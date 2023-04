Prasa: Odznaczenia od polityków dla polityków już nie pasują

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że Frank-Walter Steinmeier, który jako prezydent z urzędu otrzymuje najwyższe niemieckie odznaczenie, próbował przy wyróżnieniu przyznanym Angeli Merkel stwarzać wrażenie ekskluzywności. Dziennik komentuje, że „dziś – przy całym podziwie dla 16 lat dającej w kość pracy w Urzędzie Kanclerskim – (Steinmeier) poprzestaje na tym, by domagać się ‚nowej refleksji’ w obliczu rosyjskiej wojny (w Ukrainie)”.

Zdaniem opiniotwórczej niemieckiej gazety również sposób obchodzenia się z kryzysem uchodźczym, który później miał się już nie powtórzyć, a teraz wręcz odwrotnie – trwa i rozrasta się – jest wszystkim innym niż chwalebną kartą. „Irytujące obstawanie Angeli Merkel przy tym, że zasadniczo zrobiła wszystko dobrze, po raz kolejny zostało przez Steinmeiera nobilitowane. On ma już swoje odznaczenie zagwarantowane. Ale polityka, w którą był zaangażowany, nie zasługuje na żadne”.

„Stuttgarter Zeitung” zauważa, że choć prezydent Niemiec nie jest człowiekiem Angeli Merkel, to zawdzięcza urząd jej wsparciu, „co nie sprawia, że nagroda z jego rąk jest lepsza”. Dziennik przyznaje jednocześnie, że byłoby małostkowe i niehistoryczne, by zawężać spojrzenie na kanclerstwo Angeli Merkel do wyłącznie ciemnych stron. W ocenie gazety głównym aspektem, który przemawia przeciwko przyznaniu Merkel najwyższego niemieckiego odznaczenia za zasługi – Krzyża Wielkiego Specjalnego Wykonania – jest to, że była kanclerz stroni od jakiejkolwiek samokrytyki. „To skłania do powątpiewania w (jej) historyczną wielkość”.

Jak pisze „Nuernberger Nachrichten” politycy są w centrum uwagi, muszą być zawsze dostępni, jeśli pełnią stosunkowo odpowiedzialny urząd i rezygnują z części swojej prywatności. „A jednak obowiązuje: odznaczenia od polityków dla polityków nie pasują do XXI wieku, pochodzą z dawno minionej epoki. Faktyczne przyznawanie medali dla polityków odbywa się regularnie podczas wyborów, innych nie potrzeba”.

W opinii „Koelner Stadt-Anzeiger” dzięki ciągłości, niezawodności, cierpliwości, bezpretensjonalności, żelaznej twardości wobec samej siebie, ale zawsze także z ciekawością i ochotą na władzę, Merkel rządziła Niemcami we względnym spokoju przez cztery okresy legislacyjne i rozbudowała je jako międzynarodową potęgę. „Teraz zostaje odznaczona Krzyżem Wielkim Specjalnego Wykonania. Kto, jeśli nie ona?” – pyta dziennik popierając tym samym przyznanie Angeli Merkel tego wyróżnienia.