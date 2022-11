Prasa o zasiłku obywatelskim: To dobry kompromis

„Mitteldeutsche Zeitung” pisze w środę (23.11.2022), że choć zasiłek obywatelski ma „dobry fundament", to w praktyce pozostanie trudność. Urzędy pracy, jak zauważa dziennik z Halle, są już teraz przeciążone, bo wielu pośredników pracy ma zbyt wielu bezrobotnych „w swojej teczce”. Do tego wszyscy uchodźcy z Ukrainy (oprócz tych, którzy pracują – przyp.red.) są obecnie objęci zasiłkiem Hartz IV, a od stycznia będą zasiłkiem obywatelskim. Gazeta zakłada, że wraz z zasiłkiem mieszkaniowym, urzędy pracy stanęły przed nowymi wyzwaniami. „Grozi przeciążenie urzędów pracy” – podsumowuje dziennik.

Jak pisze „Neue Presse” opozycja wywarła presję i teraz osiągnęła poprawki. Dziennik z Coburga uważa, że dobrze się stało. „Większość Niemców solidaryzuje się ze słabszymi. Szczególnie z tymi, którzy trwale zachorowali lub są w potrzebie z powodu innych nieszczęśliwych zrządzeń losu. „Ale z drugiej strony, ci którzy finansują państwo opiekuńcze, oczekują, by każdy przyszły adresat zasiłku obywatelskiego, który jest zdolny do pracy, zrobił wszystko, by znów zawodowo stanąć na nogach”.

„Heilbronner Stimme” pisze: „No i można!” i przypomina, że koalicja i chadecja zawarły kompromis, jeszcze zanim w środę (23.11.22) miała obradować komisja mediacyjna. W opinii gazety osiągnięto dobry kompromis, bo pod presją CDU/CSU udało się wyeliminować największe słabości tej reformy społecznej. „Sześciomiesięczny okres zaufania, który założyła koalicja SPD, FDP, Zieloni i który nie przewidywał w tym okresie większych sankcji dla osób pobierających zasiłek obywatelski, jest sprzeczny z obowiązkiem współdziałania, który powinien być nałożony na każdego bezrobotnego w państwie opiekuńczym”. Gazeta podkreśla, że to wcale nie oznacza, że osoby, których sprawa dotyczy, mają przyjmować każdą pracę. „Pomysł koalicji, bu postawić na kwalifikacje i długofalową perspektywę na rynku pracy pozostaje właściwy”.

Zadowolenie zawartym kompromisem wyraża również „Reutlinger General-Anzeiger”. „W przypadku długotrwale bezrobotnych nacisk położony jest na ich szkolenie i na znalezienie dla nich odpowiedniej pracy. Ci, którzy nie będą współpracować, nadal muszą liczyć się z sankcjami”. Zdaniem dziennika nie jest to ani oczernianie kogoś, ani też „stawianie słabszych społecznie osób w stan oskarżenia”. Gazeta podkreśla, że jest to sprawiedliwe i właściwe, że nie otrzymuje się pieniędzy od państwa za nicnierobienie. „Kto chce walczyć z ubóstwem, musi robić wszystko, by wiele osób miało pracę i by opłacało się pracować”.

„Allgemeine Zeitung” z Moguncji uważa, że w boju o zasiłek obywatelski, chadecja mogła „podbić cenę”, bo wiedziała, że zwłaszcza SPD nie może sobie pozwolić na to, by reforma upadła. „Socjaldemokratom chodziło o to, by wreszcie pożegnać Hartz IV jako symbol chłodnej i bezdusznej polityki społecznej”.

