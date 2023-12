Prasa o wyroku ws klimatu: koalicja znów wygląda niepoważnie

Prasa komentuje w piątek (1.12.2023) wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego, który uznał, że rząd musi wdrożyć natychmiastowe programy działań, aby osiągnąć cele klimatyczne w poszczególnych sektorach gospodarki. „Polityka musi trzymać się celów, które sama wyznaczyła, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym” – pisze dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”). Wskazuje, że zdaniem Wyższego Sądu Administracyjnego rządowy program ochrony klimatu jest niewystarczający, bo brakuje programu działań natychmiastowych, które przyniosłyby efekt w krótkim okresie. „Tutaj sąd trzyma ustawodawcę za słowo. Nie żąda się niemożliwego. Pomimo to niemiecka koalicja, która wystartowała pod hasłem ‚Odważyć się na większy postęp’ znów wygląda niepoważnie” – komentuje gazeta.

Według „FAZ” polityka klimatyczna wymaga większego przeglądu. „Pod lupę trzeba wziąć transformację energetyczną. A ustawodawca nie powinien się sam wciskać w takie gorsety. Konsekwencją jest to, że reżim klimatyczny tworzony jest przez sędziów. A to nie jest ich zadaniem. Koalicja musi rzeczywiście działać” – dodaje „FAZ”.

Konieczna reforma przepisów

„Suedwest-Presse” z Ulm pisze zaś, że wyrok to „dobry argument za tym, dlaczego ustawa o ochronie klimatu w obecnej formie musi zostać pilnie zniesiona”. „Wymaga ona od rządów po prostu niemożliwego. Akurat w czasach, w których obecna koalicja nie może beztrosko szastać workami pieniędzy, jak w swoim czasie wielka koalicja (SPD i CDU/CSU). Pilnie potrzebne byłoby teraz zakończenie reformy ustawy o ochronie klimatu, zamiast naleganie na poluzowanie hamulca zadłużenia” – ocenia gazeta.

Jak wpływowy jest wciąż ruch klimatyczny? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

W przeciwnym razie – dodaje – nadal prowadzić się będzie tak samo drogą, jak nieskuteczną politykę ochrony klimatu, zamiast skupiać się na naprawdę potrzebnych działaniach. „Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie budżetu jest to jednak już nie do sfinansowania” – ocenia „Suedwest-Presse.

Koalicja nie wydaje się zmartwiona

Dziennik „Rheinpfalz” z Ludwigshafen ocenia, że wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego oznacza po prostu, iż jeśli politycy zdają sobie sprawę, że w określonych obszarach ich działania nie przynoszą zamierzonego efektu, to muszą natychmiast podjąć środki zaradcze. „Koalicja tego nie zrobiła” – zauważa gazeta. Dotyczy to przede wszystkim sektorów transportu i budownictwa. „Sytuację komplikuje dodatkowo to, że koalicja niedawno pozbyła się tych celów sektorowych. Teraz cała gospodarka kraju ma w ciągu roku osiągnąć określony cel klimatyczny. ‚Niedociągnięcia' w transporcie czy budownictwie mają być wyrównywane w innych sektorach. Czy to zadziała, jest sprawą więcej niż otwartą” – ocenia „Rheinpfalz”. Zauważa, że ta zmiana nie została formalnie uchwalona, co może mieć znaczenie podczas zapowiedzianej przez rząd apelacji od wyroku.

Według dziennika „Frankfurter Rundschau” wyrok „rzuca światło na politykę klimatyczną rządu, która znacznie odbiega od jego ambicji”, by być zgodną z celem ograniczenia tempa ocieplania się klimatu do 1,5 stopnia Celsjusza. „Minister ds. klimatu Robert Habeck osobiście przyznał, że działania koalicji nie pozwolą spełnić celu 1,5 stopnia. Ale wydaje się, że nikogo w rządzie to naprawdę nie martwi. Gdyby było inaczej, koalicja natychmiast wdrożyłaby dostępne działania, by zniwelować porażkę: wprowadzenie ogólnego ograniczenia prędkości na autostradach, likwidacja ulg na samochody służbowe, wygaszanie ulg podatkowych dla diesla i kerozyny, jak i jasne wytyczne co do energetycznej modernizacji budynków oraz optymalizacja przepisów dotyczących ogrzewania. Niestety, tak się nie stanie” – ocenia „Frankfurter Rundschau”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>