Prasa o wyroku ws. młodzieżówki AfD: w obronie konstytucji

Według sądu administracyjnego w Kolonii niemiecki kontrwywiad, Urząd Ochrony Konstytucji, miał podstawy, by uznać Młodą Alternatywę (JA), młodzieżówkę populistyczno-prawicowej partii AfD, za jednoznacznie prawicowo ekstremistyczną.

Komentując ten wyrok gazeta „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”) pisze, że ważnym wyróżnikiem AfD jest „igranie z antykonstytucyjnym ogniem”. „Dlatego musi być obserwowana w zasadzie przez każdego, komu zależy na demokratycznym państwie konstytucyjnym. I dlatego wskazane są rozważania na temat wzmocnienia ochrony konstytucji” – są względy lepszej ochrony konstytucji. Gazeta zastrzega, że to nie znaczy, iż wszystkie programowe wypowiedzi tej partii są antykonstytucyjne. „Nie można wpaść w tę pułapkę. Przede wszystkim chadecja, ale też część (liberalnej) FDP nie powinny w ramach protestu ‚przeciwko prawicy' porzucać stanowisk, które wręcz wynikają z konstytucji” – dodaje „FAZ”.

„Nie można pozwolić na to, aby byt narodu oraz funkcjonowanie różnorodnej demokracji zostały zniszczone ani przez rasistów, ani przez tych, którzy wszystko to, co konserwatywne, uważają za ekstremistyczne. Trzeba stanąć przeciwko ekstremistom, a nie przeciwko patriotom” – dodaje „FAZ”.

„Sprawiedliwa procedura”

Lokalny dziennik z Frankfurtu nad Odrą „Maerkische Oderzeitung” („MOZ”) ocenia, że

wyrok pokazuje, jak funkcjonują w Niemczech pewne rzeczy. Decyzje podejmowane przez władze mogą być zaskarżane, aby w drodze sprawiedliwej procedury stworzyć jasną sytuację. Tak jest w przypadku Młodej Alternatywy” – dodaje „MOZ”. I wskazuje, że oznacza to również, iż tzw. skrzydło AfD, czyli uważana za skrajną grupa wewnątrz AfD, która już została rozwiązana, nie może być określana przez kontrwywiad jako jednoznacznie prawicowo ekstremistyczna. „A to dlatego, że kontrwywiad nie jest w stanie udowodnić, że ‚skrzydło' nadal funkcjonuje, pomimo oficjalnego rozwiązania” – pisze gazeta. „Oczywiście AfD i JA mają również prawo do odwołania się od wyroków, jak to jest w zwyczaju w wolnym państwie konstytucyjnym” – dodaje „MOZ”.

„Wróg konstytucji” w komisji obrony

Według „Rhein-Neckar-Zeitung” sąd podzielił interpretację Urzędu Ochrony Konstytucji, że młodzieżowa organizacja AfD, Młoda Alternatywa jest z pewnością prawicowo ekstremistyczna. „Jej przewodniczącym jest Hannes Gnauck i zasiada on z ramienia AfD w komisji obrony. Tam były starszy sierżant otrzymuje te same informacje wywiadowcze – na przykład na temat wojny w Ukrainie – co wszyscy pozostali 37 członkowie. Służba Kontrwywiadu Wojskowego już wiele lat temu zdemaskowała Gnaucka jako ekstremistę” – zauważa „Rhein-Neckar-Zeitung”.

„Tak więc od dawna wiadomo, że wróg tej demokratycznej konstytucji jest stale zaopatrywany w istotne informacje. Gdzie podziewa się zatem obrona demokracji?” – pyta gazeta z Heidelbergu.

