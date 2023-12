Prasa o wyroku TK w sprawie wyborów: Szkoda dla demokracji

Wybory w Berlinie muszą zostać częściowo powtórzone. Zgodnie z decyzją niemieckiego TK, w dniu wyborów, 26 września 2021 roku, wystąpiły tak poważne niedociągnięcia, że w niektórych okręgach wyborczych należy przeprowadzić ponowne głosowanie. Tego samego dnia co do Bundestagu, w stolicy Niemiec odbywały się wybory do lokalnego parlamentu. Prasa komentuje.

Opiniotwórcza „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomina, że w obliczu rażących błędów sędziowie w stolicy Niemiec w listopadzie 2022 roku nie widzieli innej możliwości, jak w całości unieważnić wybory do lokalnego parlamentu w Berlinie. Jak pisze dziennik z Frankfurtu sędziowie TK nie podzielili w pełni tej opinii i w ten sposób „postawili berlińskich sędziów w złym świetle”, ośmieszyli ekspertyzę przewodniczącego Federalnej Komisji Wyborczej, ale także wyrządzili szkodę demokracji. „Jeśli nawet poważne, powszechne naruszenie zasad demokracji nie prowadzi do konieczności powtórzenia wyborów, nikt nie powinien być zaskoczony, że zaufanie obywateli do demokratycznych procedur i struktur topnieje jak śnieg w słońcu”.

„Reutlinger General-Anzeiger” pisze, że administracja Berlina, która musiała już powtórzyć wybory do Senatu (Berlina) zhańbiła się do końca. „Nadwyrężyła zaufanie w demokrację. Zaufanie w zorganizowanie wyborów jest niezbędne dla zaufania do systemu politycznego” – podsumowuje dziennik.

Z kolei „Badische Zeitung” zauważa, że po wielu wpadkach podczas wyborów 26 września 2021 roku, koalicja rządowa (SPD, FDP i Zieloni) zaproponowała, w których okręgach należy powtórzyć wybory. Jednak chadecy, do czego mieli prawo, odwołali się do Trybunału Konstytucyjnego, który teraz przychylił się do propozycji koalicji, jedynie z niewielkimi uzupełnieniami. „Obywatele mogą mieć zatem pewność, że wybory przebiegają prawidłowo i że ich głos rzeczywiście się liczy. W końcu głos nie jest wprawdzie jedynym, ale najważniejszym instrumentem, za pomocą którego suweren sprawuje swoja władzę”. Mimo to, wszystkie kluby (partyjne) powinny, zdaniem dziennika z Freiburga, rozważyć, czy rozsądne jest dalsze istnienie gremium Bundestagu, w ramach którego wybrani przedstawiciele sprawdzają, czy ich wybór przebiegł w sposób prawidłowy. „W celu uniknięcia nawet najmniejszych pozorów stronniczości, powinien to może robić bezpośrednio TK, nawet jeśli postępowanie ws. błędów podczas wyborów w Berlinie było przykładne”.

Natomiast „Frankfurter Rundschau” jest zdania, że decyzja, która zapadła w Karlsruhe pokazuje, że sędziowie mogą mieć różne opinie na temat tych samych faktów. Berliński TK chciał powiem, by wybory w tym landzie zostały całkowicie powtórzone. Podobnie jak przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej. „My, obywatele, uczymy się z tego, że nawet wyroki najwyższych sądów nie muszą być wyryte w kamieniu. Być może jest tak również w przypadku budżetu na 2023 rok? – pyta sugestywnie frankfurcki dziennik.