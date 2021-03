Prasa o wstrzymaniu wypłat dla firm: „Wstyd, w tym kraju trudno o proste rozwiązania”

„Ludwigsburger Kreiszeitung” komentuje: „O pieniądze w imieniu firm mają się ubiegać doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy - ku irytacji wielu małych przedsiębiorców, którzy praktycznie nigdy nie mieli z nimi do czynienia i którzy sami robią swoje zeznania podatkowe. Pomysł, że w ten sposób wszystko będzie szło w sposób uporządkowany, okazał się wielką iluzją. Akurat podszywanie się oszustów pod ‘weryfikujące osoby trzecie‘ stało się furtką do fałszerstw i wyłudzeń. A przecież właśnie ta branża miała oszustwa zwalczać. Znów dobre zamiary zamieniły się w polityczną porażkę. Wstyd dla ministerstwa gospodarki, które opracowało ten plan. Teraz może to oznaczać egzystencjalne zagrożenie dla tych, którzy nie dostali jeszcze nawet zaliczki za listopad czy grudzień. Dlatego należy mieć nadzieję, że potłuczone szkło jak najszybciej zostanie pozamiatane.”

W „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung” czytamy: „Wstrzymanie wypłat dla przedsiębiorstw stało się niewygodne dla federalnego ministra gospodarki Petera Altmaiera, gdy tylko zaczęło obowiązywać. Natychmiast podniosła się ostra krytyka. Niemcy po prostu nie mogą tego zrobić, staną się pośmiewiskiem Europy – słychać było z szeregów FDP. Jednak to oburzenie nie odnosi się do tego, do czego powinno. Altmaier podjął słuszną decyzję. Bo cóż to byłby za skandal, gdyby się okazało, że oszuści wyłudzają pieniądze za wiedzą ministra gospodarki? Nie mógł nie wstrzymać wypłat, choćby z tego powodu, że mógłby się w ten sposób wpakować w kłopoty prawne.”

Zdaniem „Suedwest Presse”, pomoc rządowa rozbudza „przestępcze apetyty”. Gazeta krytykuje sposób ubiegania się o wypłaty: „Podczas wypłat z pakietów antykryzysowych było zbyt wiele bankructw, nieszczęść i upadków. Ministrowie finansów landów uniemożliwili urzędom skarbowym sprawdzanie wniosków i realizację wypłat. Rzekomo nie byłyby tego w stanie zrobić. Wystawiono im tym samym żałosne świadectwo. I stracono wiele czasu na wymyślenie alternatywnych dróg, które najwyraźniej nie są wystarczająco bezpieczne.”

„Nordbayerische Kurier” stwierdza: „Ponieważ doradcy podatkowi z trudem mogą wykręcić się od fałszywych stwierdzeń, sensowne jest pokładanie w nich zaufania - i niedopuszczenie do tego, by przestępcy mogli podawać się za doradców podatkowych. Ale sensowne byłoby również ściślejsze zaangażowanie urzędów skarbowych, które i tak posiadają dane podatkowe firm. To utrudnia oszustwo. Niemcy mają problem z przedłużeniem okresu rozliczania strat podatkowych przez firmy, które wcześniej przynosiły zyski i które teraz mogłyby odliczyć te kwoty. Ale w tym kraju trudno o proste rozwiązania. Dlatego wypłaty z pakietów pomocowych ślimaczą się tak samo jak szczepienia.”

