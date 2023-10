Prasa o wizycie Scholza w Izraelu: Musi dotrzymać słowa

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że Izrael przez dziesięciolecia nie był narażony na tak poważne zagrożenie. „Dlatego to słuszne i ważne, że Scholz od momentu, w którym wybuchła wojna (od czasu, gdy Izrael znajduje się w stanie wojny z Hamasem – przyp. red.) jako pierwszy szef rządu pojechał do Izraela, jeszcze nawet przed prezydentem USA”. Dziennik zauważa, że Izrael teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje sojuszników, a Niemcy w tej sytuacji, chociażby z powodu historycznej odpowiedzialności, którą ponoszą, powinny być na czele. „Zupełnie inną kwestią jest to, czy wywrze to wrażenie, jeśli Scholz będzie „przestrzegał Iran i Hezbollah przed interwencją” – pisze opiniotwórcza niemiecka gazeta. Stwierdza też, że kanclerz Niemiec ma rację, że nie należy utożsamiać Palestyńczyków z Hamasem. Uważa, że nie tylko Izrael, ale wszyscy muszą robić więcej, by chronić ludność cywilną i ją zaopatrywać. Wzywa do tego, by pomoc humanitarna, którą zapowiada UE, wreszcie nadeszła.

„Hannoversche Allgemeine Zeitung” przypomina, że Olafowi Scholzowi zajęło sporo, a nawet zbyt wiele czasu, by pojechać do Ukrainy. „Tym wyraźniejszy jest sygnał, który we wtorek wysłał światowej opinii publicznej: to wizyta, której celem jest obiecanie, że Niemcy są po stronie Izraela, a jego bezpieczeństwo jest(niemiecką) racją stanu. Scholz powtórzył to w Izraelu”. Gazeta podkreśla, że z tak jasnych słów wynika wielki obowiązek. „Teraz Scholz musi dotrzymać słowa, bez eskalującego działania Niemiec w tej bardzo niebezpiecznej sytuacji na Bliskim Wschodzie”.

Według „Koelner Stadt-Anzeiger” niewielkie postępy, jakie Izrael poczynił w ostatnich latach z Egiptem, Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską w celu normalizacji stosunków, są teraz zagrożone. „Izrael prawdopodobnie będzie przez wiele miesięcy potrzebował solidarności zadeklarowanej przez Niemcy” – przewiduje dziennik z Kolonii.

„Neue Presse” podkreśla, że rozprzestrzenienie się konfliktu na Bliskim Wschodzie byłoby horrorem dla wszystkich, ale w pierwszej kolejności dla Izraela. „Dlatego nie tylko USA nalegają na Izrael, by zachował proporcje w swoim kontrataku – to również w interesie brutalnie zaatakowanego kraju (Izraela– przyp. red.), by zminimalizować własne ryzyko. „Wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcy mogą i będą wspierać Izrael we właściwym postępowaniu dla siebie samego i innych. To kolejny powód, dla którego szybka wizyta Olafa Scholza była słuszna” – ocenia gazeta z Coburga.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>