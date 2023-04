Prasa o uznaniu młodzieżówki AfD za prawicową ekstremę

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze o silnym sygnale, jakim jest zakwalifikowanie młodzieżówki partii AfD – Junge Alternative (JA) przez Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki kontrwywiad, jako organizacji prawicowo-ekstremistycznej. „Deprecjonowanie obywateli niemieckich z rodzin imigrantów jako obywateli drugiej kategorii, a także ogólne traktowanie migrantów z krajów pozaeuropejskich lub wyznania muzułmańskiego jako nie dających się zintegrować, jest nie tylko dla Junge Alternative centralnym elementem jej ideologii ‘etnokulturowo jednorodnego narodu'” – czytamy. Gazeta przypomina, że np. w Turyngii lokalny lider AfD Bjoern Hoecke od dawna propaguje koncepcję, która upatruje największego zagrożenia Niemiec w rzekomo sterowanej przez niemiecki rząd wymianie ludności.

Wychodząca w Moguncji gazeta „Allgemeine Zeitung” również chwali decyzję Urzędu Ochrony Konstytucji. Jednocześnie uważa, że działania przeciwko młodzieżówce powinny nastąpić już wcześniej. „Fakt, że Junge Alternative jest teraz uważana za prawicowy ruch ekstremistyczny, zwiększa uprawnienia urzędu do prowadzenia działań przeciwko członkom JA. W tym przypadku jest to już spóźnione. I musi to być tylko pierwszym krokiem: młodzi ludzie muszą być bardziej chronieni przed takimi manipulacyjnymi treściami – zarówno w sposób analogowy, jak i cyfrowy” – czytamy.

Podobnego zdania jest „Frankfurter Rundschau”: „Jeśli jest coś w ocenie Urzędu Ochrony Konstytucji zaskakującego, to późny moment jej ogłoszenia. Również pod względem politycznym nowa ocena niczego nie zmieni. Oczywiście, dla AfD niewygodne jest posiadanie ‘oficjalnie' prawicowo-ekstremistycznego stowarzyszenia młodzieżowego. Ale JA była już obserwowana z wykorzystaniem tajnych metod służb specjalnych, nawet tylko jeśli był to tzw. przypadek testowy. Dla stabilnego stałego grona wyborców, które AfD sobie zbudowała i tak jest wszystko jedno, co mówi państwo. Bardziej istotne jest to, czy Urząd Ochrony Konstytucji wygra kiedyś w sądzie i będzie mógł uznać całą AfD za prawicowych ekstremistów” – pisze dziennik.

Przed zbytnią euforią przestrzega także ukazująca się na Łużycach „Lausitzer Rundschau”. „Nie należy popełniać błędu przeceniania efektów zakwalifikowania. Urząd Ochrony Konstytucji był kiedyś uważany za ostry miecz przeciwko AfD, ale było to raczej myślenie życzeniowe jej przeciwników. Wewnątrz partii Urząd Ochrony Konstytucji niemal całkowicie stracił swoją siłę odstraszania (…) Trzeba pożegnać się z myślą, że ten obskurny image, który idzie w parze z zakwalifikowaniem przez Urząd Ochrony Konstytucji, będzie dla aktywnych członków odgrywać jakąkolwiek rolę. Środkowy palec do wszystkiego, co należy do establishmentu, jest częścią systemu AfD. W tym zakresie klasyfikacja Urzędu Ochrony Konstytucji powinna wręcz wzmocnić spójność (partii)” – zauważa gazeta.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>