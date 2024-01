Prasa o upadłości znanej sieci handlowej: nowy początek

„Jeśli firma musi trzy razy w ciągu trzech lat składać wniosek o upadłość, pojawia się pytanie, czy ta firma nadal jest zdolna do przetrwania. I czy nie zniknie wkrótce całkowicie?” – zastanawia się „Sueddeutsche Zeitung”. Zgłoszenie trzech upadłości w ciągu trzech lat oznacza, że doradcy upadłościowi zawiedli w dwóch wcześniejszych próbach restrukturyzacji. Jeśli mogli na tym zarobić honoraria w wysokości dwucyfrowej liczby milionów, podczas gdy mało zarabiające sprzedawczynie były zwalniane, pokazuje to, jak domy towarowe zachęcały do samoobsługi. „Że różne rządy federalne nie zorientowały się w grze, ale zamiast tego topiły jeszcze więcej środków z podatków, jest dowodem na to, jak sprytnie działały finansowe akrobacje. Oczywiście, trochę więcej przejrzystości ze strony decydentów politycznych również by nie zaszkodziło” – stwierdza dziennik. Dodaje, że trzecie ogłoszenie upadłości będzie dla pracowników jeszcze trudniejsze. „Jedyną pociechą może być to, że obecnie pilnie poszukiwani są specjaliści, ale to wszystko” – czytamy.

Zdaniem dziennika ekonomicznego „Handelsblatt” wszelkie nadzieje zależą od tego, czy rzeczywiście inwestor podejmie ryzyko postawienia na przyszłość domu towarowego. Oraz od tego, czy spółka matka Signa przynajmniej w niektórych swoich lokalizacjach zgodzi się na ustępstwa w kwestii czynszów. „Galeria Kaufhof Karstadt ma dylemat, bowiem szczególnie lokalizacje o dużym znaczeniu w Duesseldorfie, Kolonii, Hamburgu i we Frankfurcie są bardzo deficytowe, również z powodu za wysokich czynszów. Bez ustępstw ze strony właściciela, firmy Signa, Galeria musiałaby zrezygnować z tych nieruchomości, aby w ogóle mieć szansę stać się dochodową. Jednak sieć domów towarowych o zasięgu ogólnokrajowym, która nie jest już obecna w tak ważnych miastach, może popaść w zapomnienie”.

„Było zdumiewająco cicho. Brak było okrzyków, brak szybkich oznak solidarności ze strony polityków po ogłoszeniu kolejnego upadku Galerii Karstadt Kaufhof” – stwierdza „Nuernberger Zeitung”. Jak pisze, wystarczy przypomnieć sobie pierwszą upadłość, gdy wielkie frakcje radnych w Norymberdze jednomyślnie opowiadały się za kontynuacją i utrzymaniem domu towarowego pod zarządem Signy. Wówczas władze miejskie poczyniły ustępstwa, tylko po to, aby przekonać koncern do utrzymania sklepów Karstadt w centrum miast. W ostatnich miesiącach wszyscy pojęli, że Signa nie jest solidnym, dobrym partnerem ani dla samorządu, ani dla pracowników. „Nawet sami pracownicy teraz mają nadzieję 'wyzwolić się z objęć Signy' – jak to sformułował jeden z przedstawicieli związków zawodowych. Cel jest jasny: konieczna jest zmiana właściciela” – konstatuje norymberski dziennik.

„Koelnische Rundschau” pisze: „To męczące. Po raz trzeci w ciągu czterech lat Galeria Karstadt Kaufhof (...) przechodzi postępowanie upadłościowe i niemalże wyczuwa się ulgę, słysząc, że w przeciwieństwie do pierwszego przypadku w 2020 roku i kolejnego w 2022 roku nie ma pomocy ze strony rządu. Zarząd firmy pokłada nadzieję, że w upadłości tkwi szansa na nowy początek. Przynajmniej Galeria pozbyła się właściciela Signy Rene Benko, którego spekulacje runęły. Jednak wciąż brakuje wiarygodnej koncepcji dla domów towarowych, aby ustalić, ile z nich pozostanie po kolejnej rundzie restrukturyzacji. W jakim przedziale cenowym powinny się znajdować? Co jeszcze powinny oferować? A co z handlem online – czy nie jest już za późno? To kwestie, których wyjaśnienie chętnie widziałoby się przed ostatnią upadłością. Teraz odpowiedzi na nie nie cierpią zwłoki” – stwierdza dziennik z Kolonii.

