Prasa o szczycie NATO: Sojusz odżył

Już kilka lat temu zaczął się powrót do obrony terytorium Sojuszu – pisze „Frankfurter Algemeine Zeitung”. „Kampania Putina na wschodniej flance nie pozostawiła aliantom praktycznie żadnego wyboru. NATO zanikłoby jako siła porządkująca w Europie, gdyby nie zareagowało na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. Sytuacja jest nieco inna w przypadku Chin”. Komentator dziennika zwraca uwagę, że nie ma wątpliwości, iż strategiczna ekspansja Pekinu coraz bardziej koliduje z interesami Zachodu, dlatego poruszono tę kwestię już na szczycie G7. Ale NATO jest jednoznacznie sojuszem Europy i Ameryki Północnej. W Azji, gdzie zbrojenia Chin są już realnym problemem, (NATO) nie ma nawet członków. Sojusz Północnoatlantycki „nie powinien w tym przypadku przesadzać, jego zaangażowanie powinno mieć przede wszystkim charakter polityczny” – czytamy.

Jak zauważa regionalny dziennik „Rhein-Zeitung” z Nadrenii-Palatynatu, zorientowanie na Daleki Wschód jest dziełem nowego prezydenta USA. Joe Biden zgromadził za sobą grupę G7, potem NATO, a we wtorek przyjdzie czas na UE. „(…) (oczekiwana) jedność przeciwko Chinom oznacza odrodzenie roli światowego przywódcy, którą chce – i obiecuje – objąć obecny prezydent USA. Chodzi przy tym o przewagę militarną, ale także o walkę systemów politycznych: demokracja kontra autokracja to jego cel. (…) NATO Bidena jest wyraźniej niż wcześniej również projektem politycznym”.

O szczycie Sojuszu pisze też prasa lokalna. „Hannoversche Allgemeine Zeitung” stwierdza, że „nastroje w kwaterze głównej NATO dawno już nie były tak dobre, jak na szczycie. W porównaniu z proklamowaniem przez Emmanuela Macrona dwa lata temu «śmierci mózgu» NATO Sojusz wydaje się zadziwiająco żywotny” – czytamy. Gazeta zaznacza, że panuje powszechna zgoda co do dokumentu „NATO 2030”, w którym wyznaczony kierunek jest wprawdzie właściwy, choć można krytykować daty. NATO nie może pozwolić, by minęła cała dekada między oglądem sytuacji a reakcją. „Strategicznie i technologicznie Sojusz stoi w obliczu wyzwań, jakich nie było nigdy wcześniej. Dlatego musi teraz być i szybszy, i inteligentniejszy”.

Gazeta z Norymbergi „Nuernberger Zeitung" komentuje: „Dla Bidena NATO – największy sojusz obronny na świecie – wydaje się być najważniejszą siłą służącą zachowaniu demokracji – przeciwko chińskim zapędom mocarstwowym, agresywnej polityce zagranicznej Rosji, atakom cybernetycznym i innym próbom podważenia demokracji i podzielenia Sojuszu”.

A według kolońskiego dziennika „Koelner Stadt-Anzeiger” potrzebujemy szybszego, inteligentniejszego NATO i trzeba na nowo porozmawiać na temat demonizowanych autonomicznych systemów wojskowych. „Wielu z tych, którzy skarżyli się na automatyzację wojny, patrzyło następnie z podziwem na izraelską Żelazną Kopułę, która sprowadzała z nieba rakiety w gigantycznych ilościach, a tym samym ostatecznie zapobiegła eskalacji wojny w Strefie Gazy”.