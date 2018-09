Prasa o sprawie Maassena: koalicja wystawiła się na śmieszność

Komentator gazety „Volksstimme" z Magdeburga pisze: „Do samego końca trwa ta niegodna debata o zawodowej przyszłości szefa kontrwywiadu Hansa-Georga Maassena. Dyskusja o losach tego jednego urzędnika zużyła bardzo dużo zaufania. Bo czy ktokolwiek jeszcze rozumie, co tak naprawdę działo się w tych dniach chaosu wywołanego przez wielką koalicję? Próba rozwiązania problemu wystawiła partie tworzące rząd na śmieszność. Wiarygodność została roztrwoniona. Rząd znowu stał nad przepaścią. Ucierpiała na tym demokracja jako taka. Wobec tego katastrofalnego zarządzania kryzysowego, naprawdę nie można się dziwić, że AfD przesunęła się w sondażach na drugie miejsce. Partia ta nie musi się wysilać. Działania CDU/CSU i SPD, te żałosne utarczki, są AfD na rękę. Jeśli koalicja nie chce stracić jeszcze więcej poparcia, musi wziąć się w garść. Nadszedł najwyższy czas, aby Niemcy znowu były sensownie rządzone".

„Kölner Stadt-Anzeiger" widzi sprawę następująco: „Jeżeli ten rząd chce zachować szanse na przetrwanie, to po wyborach lokalnych w Bawarii musi zdecydować się na reset. Sondaże wskazują, że zarówno CSU, jak i SPD zdobędą w Bawarii najniższe poparcie od dziesięcioleci. Szefowie partii w Berlinie mają tylko jedną możliwość: albo potraktują to jako ostatnie ostrzeżenie i wyślą sygnał, że je zrozumieli, albo będzie to koniec tej koalicji i konieczne będą nowe wybory. Także sam Horst Seehofer mógłby wyświadczyć tej koalicji wielką przysługę, gdyby po wyborach w Bawarii ogłosił swoją rezygnację z funkcji szefa CSU i ministra spraw wewnętrznych. Jego nominacja na szefa MSW była bowiem poważnym błędem".

Gazeta „Frankfurter Rundschau" ocenia zaś: „To brzmi jak żart. Bo oczywiście, zawsze może dojść do sporu o kogoś takiego jak Maassen. Poszczególni członkowie rządu mogą różnie oceniać jego pracę. Ale jeśli ktoś chce konstruktywnie ze sobą rządzić, to musi czasem przełknąć gorzką pigułkę i powiedzieć: dobrze, skoro partner koalicyjny komuś nie ufa, to taki ktoś nie może być szefem kontrwywiadu. Albo jeśli ktoś publicznie bierze na języki kanclerz mojego rządu. Albo jedno i drugie. Zamiast tego wielka koalicja postępuje tak bojaźliwie (…) Nieważne jak oceniony zostanie finał afery wokół Maassena, wszystkie partie powinny być świadome tego, że była to ostatnia szansa dla koalicji, aby wziąć się w garść".