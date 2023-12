Prasa o Scholzu i jego rządzie: „Koalicja się rozpada”

Niekonsekwencje w polityce migracyjnej, kryzys budżetowy, brak zaufania w koalicji – te błędy kanclerza i rządu wyliczają największe niemieckie gazety po konwencji SPD. Z obawą piszą o przyszłości koalicji.

FAZ o błędach ws. Rosji i w polityce wewnętrznej

„Niestety, w tej chwili są tylko wielkie słowa. Dotyczy to obszarów od polityki migracyjnej przez walkę z ekstremizmem do wsparcia dla Ukrainy. A zaatakowanemu krajowi nie pomaga to, że Niemcy hojnie stworzyły porządek świata oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych, w którym Rosja jak była, tak jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Bynajmniej nie zapewniamy Ukrainie wszystkiego, co możemy i czego ona potrzebuje” – wylicza „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Nie powinniśmy zatem tak robić. Dobrym początkiem – zanim uratujemy świat – byłaby polityka wewnętrzna oparta na zasadach i wartościach: poważne traktowanie władz państwowych, ezgekwowanie obowiązku opuszczenia kraju, odejście przyznawania obywatelstwa przypadkowym osobom, działania przeciwko przemocy, ale wsparcie dla wolności słowa. Jest wystarczająco dużo do zrobienia” – pisze gazeta z Frankfurtu.

„Paternalistyczny styl Scholza to inscenizacja”

„Po sobotnim wystąpieniu pozostaje następujące wrażenie: kanclerz coraz bardziej przypomina lunatyka, który prowadzi swoją partię i koalicję coraz bliżej przepaści. To pewne, że w SPD jest zgoda: do rozliczenia z Scholzem, którego się obawiano, nie doszło” – podsumowuje konwencję „Handelsblatt”. „Ale jedność jest siłą tylko wtedy, gdy nie staje się celem samym w sobie. A zamienia się w słabość, kiedy (...) nie zauważa się już rzeczywistości, tylko od niej ucieka” – dodaje.

Scholz w Bundestagu: Kanclerz przygotowuje Niemcy na trudne czasy To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Paternalistyczny styl polityczny Scholza – że za kulisami władzy troszczy się o bezkolizyjną politykę i od czasu do czasu wyjrzy na chwilę za kurtynę, by zapewnić ludzi, że absolutnie nie muszą się niczego obawiać – to inscenizaja. Pokazało to chociażby niedopuszczalne zwalczanie kryzysu klimatycznego sztuczkami księgowymi w budżecie” – przypomina dziennik ekonomiczny, odnosząc się do kryzysu budżetowego po wyroku niemieckiego TK.

„Koalicja się rozpada”

„To, że koalicja się rozpada, nie jest już tylko spekulacją CDU. Także w samej koalicji scenariusz ten nie jest już odrzucany jako zupełnie niemożliwy. To wiele mówi o tym, jak już mało pozostało ze wzajemnego zaufania” – zauważa dziennik z Kolonii „Koelner Stadt-Anzeiger”. Na konwencji SPD Scholz w niezwykle emocjonalnym przemówieniu pokazał, że o optyzmizmie nie tylko nie możemy już mówić, ale i go okazywać. Prosił o wytrwałość i odwagę w walce oraz obiecał wyjść z kryzysu. Dla kanclerza ważne jest, aby ten impet z sali konwencyjnej przenieść na negocjacje z FDP i Zielonymi. I przekształć go w decyzje. To może być trudniejsze zadanie” – czytamy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>