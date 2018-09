Prasa o ruchu Wagenknecht: rozsądna propozycja czy populizm?

Gazeta "Rhein-Zeitung" z Koblencji ocenia: "Ruch «Powstań» ma cel, który uzasadnia jego istnienie: nie chce oddać ulicy prawicowcom, którzy samozwańczo, w imieniu gniewu niemieckiego ludu chcą, aby fala brunatnego buntu z Chemnitz rozlała się po całym kraju. Ale jeżeli ceną za powstanie tego ruchu będzie dalsza erozja partii demokratycznych, to Wagenknecht i spółka nie uczynią kraju ani politycznie stabilniejszym, ani bezpieczniejszym. To, że nawet lider AfD Alexander Gauland widzi w tej inicjatywie szansę na zbliżenie, musi wywołać alarm wśród jej założycieli".

Komentator "Neue Osnabruecker Zeitung" pisze: "Dlaczego nie spróbować czegoś nowego, skoro stare drogi nie prowadzą do przodu? Patrząc na to w ten sposób, inicjatywie Sahry Wagenknecht nie brakuje uroku. W każdym razie w oczach tych obywateli, którzy życzą sobie lewicowej większości. Nie da się jednak nie zauważyć poważnych słabych punktów. Jak dotąd nie wiadomo jak duży będzie wpływ tego pozaparlamentarnego ruchu. Na razie nie chce on być partią, więc nie da się na niego głosować. Oznacza to, że może wywierać wpływ tylko pośrednio, choćby na toczone debaty. Trzeba życzyć wytrwałości w tym niełatwym zadaniu".

W gazecie "Saechsische Zeitung" czytamy: "Interesująca, liberalna i wiarygodnal lewica mogłaby się krajowi przydać. Ale ruch «Powstań» tego zadania nie wypełni. Jego problemem są już sami liderzy. Oskar Lafontaine i Sahra Wagenknecht potrafią dużo, ale z pewnością nie gromadzić i godzić. I na kogo tak właściwie mieliby na końcu głosować w wyborach zwolennicy tego ruchu?

"Koelner Stadt-Anzeiger" widzi sprawę następująco: "Już teraz można odnieść wrażenie, że Sahra Wagenknecht działa z taktycznych pobudek, kiedy utwierdza przeciwników globalizacji w ich obawach, pomstując przeciwko rzekomej bezgranicznej gotowości do przyjmowania (migrantów), którą prezentują rzekomo inne partie. Lewicowy populizm zaszkodzi jednak temu krajowi tak samo jak prawicowy. Realistycznie nie należy jednak łączyć z tą inicjatywą zbyt wielkich oczekiwań. Na razie cały ruch jest jedynie stroną internetową i zapowiedziami jego protagonistów".

"Allgemeine Zeitung" ocenia zaś: "Lafontaine i Wagenknecht mądrze zauważyli, że cały partyjny krajobraz ulega poważnej transformacji i że na lewicy powstała niebezpieczna próżnia, bo SPD, Zieloni i Lewica życzą sobie jak najgorzej. Nikogo nie może dziwić, że ta trójka odrzuca inicjatywę «Powstań». Zwłaszcza dla SPD byłoby katastrofą, gdyby były szef tej partii, były kandydat na kanclerza i były minister finansów (Lafontaine - red.) jeszcze raz podkopał plany swojego byłego ugrupowania. Ale dla kraju byłoby lepiej, gdyby rozczarowani lewicowy wyborcy szli do Wagenknecht, zamiast do AfD".