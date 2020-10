Prasa o reformie kosztów opieki: „zmiana paradygmatu”

Minister zdrowia „idzie na łatwiznę” – krytykuje opiniotwórczy dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. W komentarzu czytamy: „W starzejącym się niemieckim społeczeństwie rośnie potrzeba coraz większej pomocy państwa. Coraz więcej osób jest konfrontowanych z trudami i kosztami opieki. Znika konsensus z 1995 roku zakładający, że kasy chorych pokrywają tylko część kosztów opieki (...). Dla (ministra zdrowia) Jensa Spahna to teraz „zadanie ogólnospołeczne”. Ten argument ma mu pomóc w przerzucaniu rosnących kosztów na przyszłe pokolenia płatników podatków. Jednak młodzi i tak już mają duże obciążenia. Nie powinni pokornie przyjmować propozycji Spahna”.

Zdaniem „Neue Presse" to dobrze, że Spahn wywołuje debatę o kosztach opieki krótko przed kolejnymi wyborami do Bundestagu w 2021 roku, bo to temat, przed którym nie ucieknie kolejny niemiecki rząd. „Dzisiejszy mechanizm musi się skończyć – mechanizm, który zakłada, że pacjenci domów opieki muszą płacić coraz wyższe składki własne, jeśli ich opiekunowie mają być dobrze opłacani. Już od dawna niemiecki rząd podkreśla, jak ważne jest godziwe wynagradzanie opiekunów. Tylko koalicja CDU/CSU i SPD nie osiągnęła tego celu. W przeciwnym razie Spahn nie wychodziłby z nową propozycją (...). Miejmy nadzieję, że podstawą dobrej opieki są i będą liczne osoby, które decydują się na ten zawód i pozostają mu wierne”.

„Koelner Stadt-Anzeiger” nazywa wprawdzie propozycję Spahna „małoduszną”, ale odnotowuje też, że chodzi w niej o „zmianę paradygmatu”, która jest od lat wyczekiwana przez naukowców i praktyków: „Ubezpieczenie zdrowotne musi znów wypełniać zadanie, które zostało zdefiniowane 25 lat temu, mianowicie by zapewnić na starość godną opiekę, na którą będzie stać każdego. Jednak dokładanie ta zasada została zniszczona przez rosnący udział własny płacony z własnej kieszeni. Jeśli ludzie muszą martwić się, czy będzie ich stać na opiekę, to znaczy, że państwo socjalne poniosło porażkę”.

„Suedwest Presse" komentuje: „Koncept jest mało wart, a kosztuje miliardy. W dzisiejszych czasach, gdy w wielu obszarach pieniądze wydane są na potęgę, jest co najmniej kontrowersyjny. Powstaje też pytanie, czy mają na tym skorzystać także bogaci. Trudno przewidzieć, czy ta reforma zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji. Należałoby przy tym przedyskutować zasadnicze pytanie, czy w ogóle jest sensowne pokrywanie przez kasy chorych zaledwie części kosztów. Pełne pokrycie kosztów opieki wpisywałoby się w niemiecki system socjalny. Jednak tu w grę wchodziłyby pieniądze”.