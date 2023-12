Prasa o dyscyplinie budżetowej UE: bardziej skomplikowana

„Po wielu trudnych rundach negocjacji udało się ministrom finansów Unii to, co jeszcze przed miesiącami wydawało się mało realistyczne: głosowali za kompromisem, który ma być sprawiedliwy dla wszystkich” – pisze „Sueddeutsche Zeitung”. W efekcie wprowadzone zostały surowe wytyczne mające na celu radzenie sobie z deficytami i poziomem zadłużenia, przy jednoczesnym poluzowaniu ścisłych ram oszczędnościowych dla silnie zadłużonych państw. Obecnie istnieje perspektywa konsekwentnego stosowania nowo sformułowanych zasad. Zdaniem dziennika to sukces i istotny sygnał. „UE potrafi znaleźć złoty środek między 'kulturą stabilności' zaklinaną przez niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera a konieczną swobodą wydatków publicznych sprzyjających wzrostowi” – czytamy dalej.

Gdy kompromis w ramach UE na pierwszy rzut oka łączy pozycje, które wydają się nie do pogodzenia, prawie nieuchronnie niesie on w sobie sprzeczności, które mają zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Pozytywną stroną jest ta, że przyszłe wytyczne dotyczące redukcji zadłużenia uwzględniają indywidualną sytuację danego kraju UE. (..) Złą jest ta, że te wymagania prawdopodobnie będą zbyt surowe. „Już w przyszłym roku Komisja podejmie postępowania dotyczące deficytu przeciwko kilku krajom, w tym dużym państwom członkowskim, takim jak Francja i Włochy” – wskazuje dziennik z Monachium.

Według „Frankfurter Rundschau” po długich sporach ministrowie UE w końcu zreformowali reguły dyscypliny budżetowej, pokazując, że pomimo wszelkich sprzeczności między silnie zadłużonymi krajami, takimi jak Francja czy Włochy, a oszczędniejszymi przeciwnikami, na przykład z Niemiec, są zdolni do działania. „Zamierzone umiarkowane ograniczenie zadłużenia nie stawia przed Włochami zadań niemożliwych do rozwiązania. Unia Europejska wyciągnęła więc wnioski z błędów przeszłości i nie zaostrzyła reguł, co wcześniej prowadziło do sytuacji, w której kraje UE oszczędzały zbyt mało podczas wzrostu gospodarczego i zbyt dużo podczas spowolnienia gospodarczego” – pisze dziennik. I dodaje, że „jeśli to nie wystarczy, można liczyć na Parlament Europejski, który musi zatwierdzić tę propozycję”. Wówczas możliwe byłoby dodatkowe złagodzenie reguł ograniczających zadłużenie, aby wspierać inwestycje w przyszłość, takie jak budowa dróg i szkół. Jednak kluczowe jest to, czy państwa UE zdołają inwestować wystarczająco w opiekę społeczną. „Nikt nie ma z tego korzyści, jeśli oszczędzają na przyszłości” – czytamy.

Z kolei „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zastanawia się krytycznie: „Na czym polega różnica między regułą ograniczenia zadłużenia określoną w Konstytucji od zestawu zasad, który teraz ma przyczynić się do redukcji długu w ramach UE? (...) Sędziowie z Karlsruhe kierują się prawem, a nie politycznymi skutkami swoich decyzji. W Brukseli Komisja Europejska stosuje od zawsze pakt zgodnie z politycznymi kryteriami. (...) Trybunał Sprawiedliwości UE nigdy nie stanął jej na drodze. Z tej perspektywy kolejna reforma zestawu zasad nie jest pod względem treści zaskoczeniem. Jest kontynuacją trwającej od wielu lat agonii paktu. Pierwotny cel restrukturyzacji zasad został kompletnie nie osiągnięty: już wcześniej trudne do zrozumienia zasady stały się jeszcze bardziej skomplikowane”.

