Prasa o przemocy na tle politycznym: „Ile wolności słowa?”

„Stuttgarter Zeitung” pisze: „Nienawiść polityczna stała się w międzyczasie, niestety, zjawiskiem niemal codziennym. Przejawia się nie tylko w aktach terroryzmu takich, jak masakra w Mannheim, ale także w ataku na posła CDU Rodericha Kiesewettera w Aalen i zamieszkach wywołanych przez prawicowych ekstremistów przeciwko Christopher-Street-Day w Dreźnie. Jest wystarczająco źle, gdy ludzie czują się niepewni, zagrożeni, zranieni, a nawet muszą obawiać się o swoje życie. Jednak nienawiść wynikająca z uporu i ślepoty jest skierowana nie tylko przeciwko jej ofiarom. Jest ona skierowana przeciwko wszystkim, którym zależy na pokojowym współistnieniu.”

„Koelner Stadt-Anzeiger” zaznacza: „Liczba Niemców, którzy nie chcą już słyszeć innych opinii niż ich własne, rośnie od lat. Jednocześnie w coraz mniejszym stopniu reagujemy na argumenty, tylko skupiamy się na osobie, która je wyraża. Oczywiście, musi to być możliwe w kampanii wyborczej. Ale obecnie politycy ze wszystkich partii prześcigają się w ogłaszaniu swoich przeciwników politycznych wrogami społeczeństwa. Dotyczy to wszystkich obozów. Podczas gdy w Bawarii i Saksonii większość elektoratu uważa, że Zieloni pracują nad doprowadzeniem Zachodu do upadku, w Berlinie i Hamburgu każdy lokalny polityk AfD jest postrzegany jako grabarz demokracji. Można, oczywiście, godzić się z wypowiedziami, które uchodzą jeszcze za dopuszczalne, ale w ostatecznym rachunku prowadzą one do ukształtowania się mentalności swój-obcy i przyjaciel-wróg, która za każdym razem kończy się eskalacją przemocy.”

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle pisze: „Same wezwania do przejawiania odwagi cywilnej nie wystarczą. Pozostańmy przy sprawie z Mannheim. Zdaniem Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji wiele z tego, co propaguje samozwańcza „Inicjatywa Obywatelska Pax Europa”, należy zaliczyć do kategorii 'niezgodnej z konstytucją islamofobii'. Lider tego ruchu, Michael Stuerzenberger, który został zaatakowany w Mannheim, utożsamia 'islam jako taki z terroryzmem'. W tej sprawie można mieć podejrzenie o podżeganie do nienawiści. A jednak w Niemczech musi istnieć możliwość wyrażania również takich opinii bez narażania się na atak i śmierć wskutek morderstwa. Ale to rodzi takie nieprzyjemne pytania, jak to: ile wolności słowa jesteśmy jeszcze w stanie wytrzymać?”

„Maerkische Oderzeitung” z Frankfurtu nad Odrą zauważa: „Pięć lat temu polityk CDU Walter Luebcke został zamordowany przez prawicowego ekstremistę. Piątkowy atak nożownika na krytyka islamu Michaela Stuerzenbergera i sobotni atak na posła do Bundestagu z CDU Rodericha Kiesewettera pokazują, że akty przemocy wobec polityków są niestety nadal bardzo aktualnym zagadnieniem. Problem ten dotyczy wszystkich i może dotknąć każdego. Ten rodzaj przemocy może być zminimalizowany tylko w ramach żywej kultury politycznej, w której ci, którzy myślą inaczej niż inni, są postrzegani jako ludzie o być może błędnych poglądach, ale jednak jako istoty ludzkie. Niestety, taka konstruktywna kultura debaty politycznej nie może zostać narzucona odgórnie.”

