Prasa o projektach obrony przeciwlotniczej z udziałem Polski

„Kraje NATO chcą za pomocą +muru dronów+ rozciągającego się od Norwegii po Polskę chronić się przed Putinem” – podał niemiecki tygodnik „Der Spiegel”.

„Rosja świadomie prowokuje sąsiednie kraje organizując incydenty przy ich granicach. Drony mają poprawić bezpieczeństwo zagrożonych państw. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zapewniła o wsparciu Niemiec dla tych planów” – czytamy w portalu „Spiegla”.

Redakcja czytuje szefową MSW Litwy Agne Bilotaite, że celem krajów regionu Morza Bałtyckiego jest ochrona za pomocą dronów i innych technologii zewnętrznych granic tych państw. Inicjatywa ma też na celu zapobieganie prowokacjom ze strony nieprzyjaznych krajów oraz zwalczanie przemytu.

Niemcy krytykują rosyjskie prowokacje

Baerbock skrytykowała na platformie X działania Rosji na granicach z Estonią, Finlandią i Litwą. „Stoimy ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi w Estonii, Finlandii i na Litwie i nie akceptujemy agresywnego zachowania” – napisała szefowa niemieckiej dyplomacji. Rzecznik MSZ dodał, że Baerbock konsultowała się w tej sprawie z odpowiednikami z Polski i Francji. To „całkowicie nieakceptowalne hybrydowe działania” – oceniło MSZ w Berlinie.

Niemieckie gazety odnotowały też wspólną inicjatywę Polski i Grecji w sprawie europejskiej obrony przeciwlotniczej. „Europa będzie bezpieczna, jeśli niebo nad nią będzie bezpieczne” – cytuje premierów Polski i Grecji – Donalda Tuska i Kyriakosa Mitsotakisa „Tageszeitung”. Gazeta zwraca uwagę, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wypowiedziała się pozytywnie o tej propozycji. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza natomiast, że niemiecki rząd zareagował na polsko-grecką inicjatywę „powściągliwie”.

Konkurencyjne projekty?

„FAZ” zwraca uwagę, że niejasny jest stosunek tej propozycji do forsowanego od dwóch lat przez Niemcy projektu europejskiej tarczy przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (European Sky Shield Initiative (ESSI). Do tego projektu dołączyło dotychczas 21 krajów. Polska zasygnalizowała w kwietniu gotowość do przystąpienia do ESSI. Francja i Włochy nie podjęły dotychczas decyzji.

Portal informacyjny telewizji niemieckiej „Tagesschau” pisze, że sprawa wspólnej obrony przeciwlotniczej ma być omawiana na najbliższym szczycie UE w czerwcu. Natomiast portal merkur.de informuje, że Polska rozważa możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet na terytorium Ukrainy za pomocą swojego systemu przeciwlotniczego. „Ta kwestia jest badana pod względem prawnym i technicznym. Dotychczas nie podjęto żadnej decyzji” – czytuje rzecznika polskiego MSZ merkur.de.

