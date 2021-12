Prasa o polityce zagranicznej nowego rządu: Konflikt w koalicji jest nieuchronny

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„Istnieje wiele dobrych powodów, dla których dostawy broni na obszary objęte konfliktem wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Panujące w Niemczech ponadpartyjne przekonanie, że w takie miejsca broni z zasady się nie dostarcza, nie jest jednak wyrazem wyjątkowo wartościowej postawy etycznej, lecz świadectwem moralnie wątpliwej niechęci do stawienia czoła rzeczywistości. Na wschodzie Europy owa rzeczywistość wygląda tak: Rosja prowadzi od ośmiu lat wojnę na wschodzie Ukrainy i obecnie grozi dalszą eskalacją militarną tego konfliktu; autorytarne państwo chce siłą zepchnąć mniejszego sąsiada z samodzielnie przez niego obranej drogi ku demokracji. W takiej sytuacji zaniechaniem pomocy byłoby odmówienie Ukrainie broni, by ta mogła się obronić.”

„Volksstimme“ z Magdeburga:

„Annalena Baerbock pozostaje wierna sobie: na długo przed objęciem stanowiska minister spraw zagranicznych była przeciwniczką gazociągu Nord Stream 2. To samo deklaruje teraz w kręgu swoich zachodnich sąsiadów (...) Większość sojuszników bije brawo, od Polski po USA nikt nie chce tego rurociągu. Niemcy na czele przeciwników Nord Stream 2? To nie może być dobre ani dla kraju, ani dla samej SPD, z której wywodzi się kanclerz. Ale ten gazociąg to projekt socjaldemokratów, realizowany później przez rząd koalicji. Największym jego beneficjentem byłaby Meklemburgia-Pomorze Przednie, w której rządzi SPD. Kanclerz Olaf Scholz zachowuje się powściągliwie. Chce uniknąć konfliktu w koalicji sygnalizacji świetlnej. Ten jednak jest nieuchronny, o ile Scholz nie chce utracić wiarygodności w polityce zagranicznej. A tak na marginesie, to Austria wyraźnie chce tego rurociągu. W końcu jest on przeznaczony dla UE.”

„Augsburger Allgemeine“:

„Rosja, Chiny, Iran albo Turcja: Niemcy potrzebują odważniejszej i bardziej wyrazistej polityki zagranicznej. Annalena Baerbock sama oczywiście dobrze wie, że nie tylko Zieloni, ale także wielu krytyków oczekuje od niej skończenia z asekuranctwem wobec autokratów i despotów. W spokojniejszych czasach napisano by tutaj, że należy dać jej możliwość odnalezienia swojej własnej linii. Ale nasze czasy są dalekie od spokoju.”

„Nordbayerischer Kurier” z Bayreuth:

„Największe i najważniejsze zadanie polega na uczynieniu z Niemiec państwa zdolnego ponownie do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej. Jak jednak można sobie z nim poradzić, gdy w zasadzie nie reagujemy na naruszanie praw podstawowych albo ignorujemy odpowiedzialność i znaczenie Chin w ochronie klimatu w skali globalnej? Koalicja sygnalizacji świetlnej postąpiłaby słusznie, gdyby obok zarządzania koronakryzysem znalazła także czas na dokładne wyjaśnienie takich kwestii.”

„Rhein-Neckar-Zeitung“ z Heidelbergu:

„Na pewno słusznym strategicznie posunięciem było ograniczenie się na razie przez Europejczyków do nałożenia sankcji na rosyjską firmę najemniczą zwaną Grupą Wagnera. Zwerbowani przez nią najemnicy już wcześniej w Libii byli znani ze swej brutalności. Ci dobrze uzbrojeni żołnierze stanowią także zagrożenie dla Ukrainy, przeciwko której Putin już od ośmiu lat prowadzi asymetryczną wojnę przy pomocy takich oto «ochotniczych» jednostek. Na Grupę Wagnera od dawna już należało nałożyć sankcje. Ale jedną z cech dobrej polityki zagranicznej jest ostrożne stopniowanie swoich posunięć. Dlatego do ostatecznego zrezygnowania z gazociągu Nord Stream 2 jest jeszcze daleka droga, która wiedzie oczywiście przez Urząd Kanclerski. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock reprezentuje do tej pory w tej sprawie tylko stanowisko partii Zielonych. Ale w umowie koalicyjnej, na którą się powołuje, Nord Stream 2 w ogóle się nie pojawia i to raczej nie bez powodu.”

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>