Prasa o polityce podczas pandemii: „Trzeba podejmować niepopularne decyzje”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„Nie wystarczy ostrzegać przed nowymi falami koronawirusa albo czynić z następnej jakąś ścianę. Nawet gdyby to miał być mur, a nie tylko ściana, zadaniem polityków jest go przebić lub wskazać ludziom sposób na jego pokonanie. Nie jest to oczywiście łatwe ani proste z uwagi na rosnące zmęczenie społeczeństwa pandemią, jak również z powodu zaostrzonej sytuacji, zwłaszcza za granicą: ograniczenia w podróżowaniu i lockdowny. Mimo to koalicja SPD, Zielonych i FDP musi zdobyć się na zimny start, ponieważ zaistniałe problemy nie są niczym nowym. Nie wystarczy też wyznaczyć nowych dowódców do walki z pandemią, potrzebna jest bowiem także ich wola do działania ze wszystkich sił, wyznaczanie najważniejszych zadań do wykonania i podejmowanie niepopularnych decyzji”.

„Handelsblatt“ z Duesseldorfu pisze:

„Szybkość, z jaką władze federalne i landowe reagują na pandemię koronawirusa, jest irytująco mała. Najnowszym tego przykładem jest nasilająca się fala wariantu omikron. (...) Na ten, nie tak trudny przecież do przewidzenia, przypadek zwiększenia się liczby zarażeń i ciężko chorych, należało przygotować przynajmniej jakiś plan awaryjny, który władze federalne i landowe mogły wcielić w życie już parę tygodni temu. Tymczasem koalicja rządowa chce poczekać na zalecenia gremium ekspertów, które będą znane w przyszłym tygodniu. Jeśli ci dojdą do wniosku, że katalog posunięć przewidziany w ustawie o ochronie przed infekcjami już nie wystarcza, koalicja rządowa będzie musiała na to jakoś zareagować, ale tego nie da się uczynić przed Bożym Narodzeniem”.

„Stuttgarter Zeitung“ stwierdza, że „zagrożenie płynące z rozprzestrzeniania się wariantu omikron tłumaczy, dlaczego minister zdrowia tak gwałtownie nalega na akcję szczepień przypominających. Jeśli omikron dotrze do nas za wcześnie, przeciążenie naszego systemu ochrony zdrowia jest z góry zaprogramowane. Dlatego opóźnienie nadejścia tej fali koronawirusa ma znaczenie decydujące. (...) Koalicja rządowa musi udowodnić, że jest zdolna do szybkiego działania. Na razie Niemcy mają pewną przewagę czasową nad innymi krajami. Nie wolno jej zmarnować”.

„Neue Osnabruecker Zeitung“ pisze:

„Wygląda na to, że sprawdziły się opinie mówiące, że stosowane do tej pory szczepionki nie są wystarczająco skuteczne przeciwko zarażeniu się takim wariantem koronawirusa, jakim jest omikron. Bez szybkiego zaszczepienia jak największej liczby ludzi dawką przypominającą raczej nie uda się nam przełamać piątej fali pandemii, a pomimo gorącej debaty w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień i szerokiego stosowania zasady 2G (dostęp tylko za zaszczepionych i ozdrowieńców - red.) tempo akcji szczepień wśród ludzi, którzy dopiero otrzymują pierwszą dawkę szczepionki, w dalszym ciągu jest zbyt wolne. W tej sytuacji także w Niemczech mogą zostać wprowadzone dodatkowe zaostrzenia. Wszystko to frustruje wielu”.

„Nuernberger Zeitung“:

„Sposób i formy protestów (przeciwko polityce władz podczas koronakryzysu - red.) stają się coraz bardziej toksyczne. Kto pod hasłami «Pokój, wolność, żadnej dyktatury» ciągnie ulicami miast, ten od naszej formy demokracji wyraźnie się już oddalił. Jeśli partie wyłonione w wyborach, zwalczające pandemię koronawirusa i zmuszone do podejmowania trudnych i twardych decyzji, stawia się na równi z dyktaturą, wtedy mamy do czynienia z ewidentnym zachwianiem się dotychczasowych wartości”.

