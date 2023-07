Prasa o planach walki z biernym paleniem: „A może rozsądek?”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia: „Bierne palenie jest prawdziwym zagrożeniem. Choroby serca, rak płuc, krtani i gardła, a nawet rak piersi u kobiet mogą być wynikiem narażenia na oddziaływanie papierosowego dymu w młodym wieku. Zrozumiałe jest więc, że projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia przewiduje zakaz palenia w samochodach, gdy ich pasażerami są nieletni lub kobiety w ciąży. Wraz z projektem ustawy o legalizacji marihuany ma on odpowiednio zmienić ustawę o ochronie osób niepalących. Wszystko to jest słuszne, ale jeśli zrobimy krok do tyłu, sytuacja wygląda inaczej. Wiele osób ma poczucie, że państwo coraz bardziej ingeruje w ich życie prywatne. (...) Co więcej, pozostaje kwestia przestrzegania tej ustawy w praktyce w samochodzie, a w im mniejszym stopniu można wyegzekwować jakiś przepis, tym bardziej absurdalnie on wygląda”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle zauważa: „Jednym z głównych argumentów przeciwko zakazowi palenia w samochodzie było i jest to, że jest to przestrzeń prywatna, w którą państwo nie może dowolnie ingerować. To prawda. Ale osoby trzecie są krzywdzone przez palacza, a wtedy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zabicie kogoś w jego własnym domu również nie jest dozwolone i nie ma znaczenia, czy chodzi tu o przestrzeń prywatną, czy też nie. Kolejny argument, że ten zakaz byłby nieskuteczny, ponieważ nie można go kontrolować, jest łatwy do obalenia. Policja, dzięki swojemu doświadczeniu z kierowcami rozmawiającymi przez telefon komórkowy, jest dobrze wyćwiczona w obserwowaniu wnętrza samochodu. Wiele przemawia nawet za wprowadzeniem całkowitego zakazu palenia w samochodach, ponieważ rozprasza to kierowcę. Karl Lauterbach (niemiecki minister zdrowia – red.) powinien zatem pójść nieco dalej”.

„Darmstaedter Echo” zaznacza: „Ostatecznie chodzi tu o uznanie, co jest ważniejsze: wolność osobista palacza w samochodzie czy integralność fizyczna pasażerów, którzy są narażeni na oddziaływanie papierosowego dymu. Wiele krajów europejskich już dawno podjęło decyzję w tej sprawie; obowiązuje w nich zakaz palenia, gdy tylko w samochodzie znajdzie się dziecko lub młoda osoba. Poza tym, pomysł wprowadzenia takiego zakazu nie pochodzi od Lauterbacha. Minister zdrowia raczej przejął żądanie krajów związkowych w tej sprawie. Teraz można do tego dodać pytanie: Czy naprawdę potrzebujemy zakazu, aby chronić dzieci i kobiety w ciąży? Wzięcie pod uwagę ich interesów powinno być sprawą oczywistą. Ale niestety tak nie jest. W każdym razie, cała ta sprawa dobrze nadaje się do prowadzenia sporów i dyskusji. Inna rzecz, że w tej chwili mamy do rozwiązania ważniejsze problemy”.

„Reutlinger General-Anzeiger” zastanawia się: „Zakaz palenia w samochodach, gdy jadą nimi kobiety w ciąży i nieletni, brzmi rozsądnie. To oczywiste, że bierne palenie stanowi ryzyko dla zdrowia, nie tylko dla grup szczególnie narażonych. Niemniej jednak pojawia się pytanie: czy naprawdę konieczne jest zakazywanie wszystkiego?”

Zdaniem „Die Glocke” z Oelde: „Ci, którzy kierują się w życiu zdrowym rozsądkiem – w tym przypadku: prowadząc samochód – zostawiają papierosa w pudełku. Jeśli ktoś poważnie traktuje swoją funkcję wzorca do naśladowania, ten nie potrzebuje żadnych zakazów. Karanie za palenie tytoniu za kierownicą prowadzi donikąd i może być powodem do irytacji. Tylko nie kolejny zakaz, myślą ci, którzy chętnie narzekają na szał regulacyjny państwa. Już sam termin ‘projekt ustawy’ wywołuje u niektórych dreszcze. Po raz kolejny nic nie zostało uzgodnione, po raz kolejny nic nie zostało sprecyzowane. Ochrona nieletnich i nienarodzonych przed biernym paleniem są godne pochwały. Ale dobre intencje często są przeciwieństwem ich realizacji. Bo niby jak ten zakaz ma być monitorowany? Czy policjanci będą musieli karać mandatami nie tylko osoby przekraczające prędkość i korzystające z telefonów komórkowych podczas jazdy, ale także osoby palące w towarzystwie przyszłych matek i nastolatków? Jak mieliby rozpoznać wczesną ciążę? Nie, ten zakaz jest w praktyce niewykonalny. To, co może tu pomóc, to poczucie odpowiedzialności za innych i sporo zdrowego rozsądku”.

