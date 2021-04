Prasa o pierwszych 100 dniach rządów Bidena: „Szybkie tempo”

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zwraca uwagę, że Joe Biden zatroszczył się, by Amerykanie otrzymali dawkę szczepionki i kilka tysięcy dolarów na konto. „Pomoc, by przeżyć pandemię i pomoc, by przetrwać jej ekonomiczne skutki – bardziej użyteczna i efektywna w kryzysie nie może być praca rządu. Uratowało to miliony ludzi od ubóstwa, bezdomności, choroby lub śmierci”. Zdaniem komentatora nie trzeba w tym widzieć nawet szczególnego osobistego osiągnięcia Bidena, by uznać sukces takiej polityki. „Biden zrobił tylko to, co zrobiłby każdy prezydent mający jasne spojrzenie na rzeczywistość i trochę szacunku dla ludzi, którymi rządzi. To, że pierwsze sto dni urzędowania Bidena wyglądają tak pomyślnie, jest związane też z tym, jaką katastrofą były poprzednie cztery lata rządów Donalda Trumpa”.

„Kto się spodziewał, że Joe Biden przemęczy się przez prezydenturę niczym nieco cherlawy polityczny emeryt, otwiera oczy. Nie «sleepy Joe», tylko niezwykle sprawny 78-latek, który w ciągu pierwszych 100 dni swoich rządów narzucił więcej niż szybkie tempo” – czytamy w regionalnym dzienniku „Passauer Neue Presse”. Prezydent USA „prezentuje podzielonemu narodowi agendę, która ma przekonać przeciętnego obywatela, że państwo daje więcej niż zabiera. Projekt ustawy infrastrukturalnej autorstwa Bidena, jego pakiet odbudowy po pandemii koronawirusa, szybkie tempo i skuteczność strategii szczepień zawierają przesłania, które przynoszą korzyści szerokiej grupie społeczeństwa. «America first» nie oznacza dla nowego szefa Białego Domu wzywania jego rodaków do arogancji, tylko dać im poczucie, że amerykański sen może być udziałem wielu osób”.

Lokalna gazeta z Badenii-Wirtembergii „Reutlinger General-Anzeiger“ podziwia, że tak „spokojnie i skutecznie może rządzić prezydent USA”. „Pod koniec pierwszych stu dni Joe Bidena w Białym Domu kontrast do jego hałaśliwego, wyniosłego i nieprzewidywalnego poprzednika Donalda Trumpa jest niezwykle dobrze widoczny. Ton w Waszyngtonie wydaje się być znowu racjonalny, przewidywalny, konwencjonalny i ludzki” – pisze dziennik. Stwierdza też, że wokół Trumpa zrobiło się teraz bardzo cicho i można się tylko zastanawiać, czy gra on w golfa, czy też planuje swój powrót. Zaś nazywany w czasie kampanii wyborczej <<śpiącym Joe>> obecny prezydent USA okazał się bardzo dziarskim seniorem” – czytamy.

