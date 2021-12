Prasa o orzeczeniu TK ws. triażu: „Polityka zawiodła”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze:

„Jak to już miało miejsce w konsekwencji decyzji o wspomaganym samobójstwie, Karlsruhe nie pozostawia rządowi federalnemu i Bundestagowi innego wyboru niż prawne zdefiniowanie kłopotliwych procedur z zakresu oceny, ewaluacji i opracowania (...). Co najmniej tak samo irytująca jest niewiara w zdolność lekarzy intensywnej terapii, wobec zespołów wielodyscyplinarnych, a także lokalnych komisji etycznych do stawiania diagnoz i prognoz, które odpowiadałyby specyficznym potrzebom osób niepełnosprawnych (lub innych pacjentów z grupy ryzyka) także podczas pandemii. Taka decyzja nie jest ani pożyteczna, ani sprzyjająca zaufaniu do systemu opieki zdrowotnej” – czytamy.

Zdaniem dziennika „Frankfurter Rundschau” „niemiecki ustawodawca mógł sobie oszczędzić tego orzeczenia”. Jak stwierdza komentator, w ostatnich miesiącach wielokrotnie pojawiały się spekulacje na temat ewentualnego triażu, zwłaszcza gdy w czasie pandemii pełne były oddziały intensywnej terapii. Niestety, w Bundestagu nic się w tej sprawie nie wydarzyło. I teraz Trybunał Konstytucyjny został zmuszony do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z orzeczeniem TK, państwo musi dać lekarzom wytyczne dotyczące przydzielania ciężko chorych pacjentów do ograniczonej liczby szpitalnych łóżek na OIOM-ach. I to na mocy ustawy. „Jeżeli z powodu pandemii nie wszyscy pacjenci mogą być leczeni na oddziale intensywnej terapii, osoby niepełnosprawne nie mogą być pokrzywdzone przy wyborze pacjentów do leczenia” – czytamy.

„Polityka, która lubi unikać takich kwestii etycznych, nie może wciąż uchylać się od odpowiedzi” – pisze dziennik „Mitteldeutsche Zeitung”. I dodaje, że „parlament, który reprezentuje społeczeństwo w jak najszerszym znaczeniu, musi debatować i odpowiadać na pytania jak to, co robić w sytuacjach kryzysowych”. Jak stwierdza komentator, sędziowie przedstawili nawet swoje propozycje, a ustawodawca musi zdecydować, jakie środki są odpowiednie. Według dziennika w obliczu rozwijającej się fali omikronu nie jest to przejaw akcjonizmu i trudno przewidzieć, co będzie dalej. „Nikt nie twierdzi, że decyzje, które należy podjąć, są łatwe. Ale również po to przedstawiciele narodu zostali wybrani” – konstatuje „Mitteldeutsche Zeitung”.

Natomiast dziennik ekonomiczny „Handelsblatt” wskazuje, że „w obliczu pandemii polityka stała się mistrzem w delegowaniu nieprzyjemnych spraw”. Właściciele lokali gastronomicznych i pracodawcy kontrolują przestrzeganie zasady 2G lub 3G i w ten sposób mniej lub bardziej dobrowolnie przyczyniają się do ochrony zdrowia. Linie lotnicze kontrolują, czy pasażerowie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu. A decyzję o życiu i śmierci na przeciążonych oddziałach intensywnej terapii pozostawiono lekarzom. „Te uniki wobec kwestii egzystencjalnych nie są już możliwe po wydaniu przez Federalny Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie triażu” – pisze dziennik.

Natomiast według „Augsburger Allgemeine” „gdyby było pod dostatkiem łóżek na intensywnej terapii i personelu w szpitalach, nikt nie musiałby się obawiać triażu”. Jak stwierdza komentator, było wystarczająco dużo czasu, aby stworzyć niezbędne możliwości. Stało się coś zupełnie przeciwnego. Zmniejszono liczbę miejsc na intensywnej terapii, a wyczerpany personel zaczął masowo odchodzić. „Polityka zawiodła tu jeszcze przed koronakryzysem i nie zareagowała w czasie pandemii” – czytamy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>