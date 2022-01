Prasa o obowiązku szczepień: „Scholz wprowadził bałagan”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”:

„Chcąc utrzymać rząd z dala od procesu podejmowania decyzji przez parlament, Olaf Scholz wprowadził bałagan. W pierwszej turze pytań w Bundestagu słusznie zapytano go, dlaczego powszechny obowiązek szczepień dla posłów ma być kwestią sumienia, a w przypadku przedstawicieli niektórych grup zawodowych, co uchwalono przed świętami Bożego Narodzenia – nie. (...) Prawdziwą przyczyną tego stanu rzeczy nie są jednak ani kwestie sumienia, ani trudności światopoglądowe czy orientacyjne. Kanclerz nie ma po prostu własnej większości w tej sprawie. FDP go nie popiera. (...) Gdyby Scholz przedstawił własny projekt ustawy, mogłoby się okazać, że jest słaby. Być może miał nadzieję, że obowiązkowe szczepienia same się załatwią, przy odpowiednim przebiegu pandemii. Koalicja rządowa byłaby z tego zadowolona, ale społeczeństwo już nie”.

„Kanclerz Angela Merkel znana była z prowadzenia spokojnej i wyważonej polityki. Jej następca, Olaf Scholz, do tej pory wyróżnił się raczej działaniem z uśpioną czujnością. W Bundestagu nagle się przebudził i zajął jasne stanowisko, z którego trudno teraz będzie mu się wycofać. W ostrym sporze o obowiązkowe szczepienia Scholz powiedział, że zostaną nimi objęci wszyscy Niemcy powyżej 18. roku życia, co wywołało gwałtowną reakcję posłów z AfD, starających się zakłócić jego wystąpienie. Scholz chce, aby wniosek w sprawie ustawy o obowiązkowych szczepieniach wyszedł ze strony parlamentu, a nie rządu, ale jego stanowisko w tej sprawie można podważyć i jest ono wodą na młyn opozycji. Publiczna dyskusja na ten temat grozi teraz jego rozmyciem. Bojowo nastawieni przeciwnicy ograniczeń wprowadzonych w pandemii koronawirusa będą dalej protestować, a rząd będzie miał duże kłopoty, jeśli zdecyduje się na kontrolowanie przymusowych szczepień”.

„Scholz gromko przyrzekł skuteczne przywództwo bez żadnego ‘ale’. Jak się okazało – zbyt pochopnie, ponieważ podejrzewa się go teraz, że obiecując wprowadzenie obowiązkowych szczepień najpóźniej do początku lutego rozminął się z rzeczywistością. Dziś wiadomo już, że nic z tego nie będzie. Zadaniem kanclerza jest rządzenie krajem. Nie zrobi tego za niego bliżej nieokreślona grupa polityków skupiona wokół liberalnego wiercipięty, jakim jest Wolfgang Kubicki. Scholz powinien się był tego nauczyć podczas swojej długiej kariery politycznej. Ale zamiast mądrze sprawować rządy, dał się ponieść pośpiechowi i ogłosił wprowadzenie obowiązkowych szczepień jako swoją osobistą misję i kampanię. Jeżeli taki obowiązek nie zostanie wprowadzony albo nastąpi to wiele za późno, wszystkie jego udane działania i cały niezaprzeczalny postęp pozostaną w cieniu tej politycznej porażki”.

„Nie wiadomo jeszcze, jak skuteczne okażą się dostępne w tej chwili szczepionki w przypadku wariantu omikron i jego kolejnych odmian. Wprowadzenie szczepień obowiązkowych prawdopodobnie oznaczałoby konieczność ich regularnego powtarzania, bez stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa i innych korzyści. Wiązałoby się to ponadto ze sporami prawnymi, aż po Federalny Trybunał Konstytucyjny. Ale nawet gdyby było inaczej, i tak pozostałaby otwartą kwestia wykonalności takiego obowiązku. W praktyce wymagałoby to wprowadzenia rejestru szczepień, który jest tak samo kontrowersyjny, jak obowiązkowe szczepienia. Możliwe, że mimo to obowiązek szczepień zostanie wprowadzony, ponieważ w gruncie rzeczy jest on konieczny. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że Bundestagowi nie uda się tego wcielić w życie”.

„W niektórych sprawach, a zwłaszcza w kwestii obowiązkowych szczepień, kanclerz był konkretny. Uważa je za absolutnie konieczne i, jak zapowiedział, będzie aktywnie o to zabiegał. Tuż po swoim wyborze na kanclerza Olaf Scholz powiedział, że ‘jeśli chcecie silnego przywództwa, to je dostaniecie’. W takim razie, panie kanclerzu, prosimy o skuteczne działanie. Może się pan nim wykazać właśnie w tej sprawie. Jedno jest bowiem pewne: Scholz nie może zawsze być zbyt długo nieprecyzyjny i niezdecydowany. W sprawach podstawowych musi zająć jasne stanowisko”.

