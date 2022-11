Prasa o Niemcach w Katarze: „Mały gest, duże podwójne standardy”

„Ten gest był niezamierzenie zabawny” – pisze komentator magazynu „Der Spiegel” Joern Meyn o niemieckich piłkarzach, którzy przed swoim pierwszym meczem Mistrzostw Świata w Katarze podczas zdjęcia grupowego zasłonili sobie usta. „Manuel Neuer i spółka wyglądają jakby sami siebie uciszali. A to z kolei jest co najmniej zabawne wobec (...) najnowszej debaty o opasce kapitańskiej z napisem 'One Love'”.

Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) zdecydował, że kapitan niemieckiej jedenastki Manuel Neuer nie założy takiej opaski po tym, jak FIFA uznała ją za manifestację polityczną i za jej założenie zagroziła przyznaniem żółtej kartki. Odtąd temat jest szeroko komentowany w Niemczech.

„Der Spiegel” chwali jednak gest piłkarzy jako protest przeciwko decyzji FIFA, która próbuje ich uciszyć. Także „Katar to państwo gdzie kneblowani są dysydenci. Ręka na ustach podsumowuje to całkiem dobrze”.

„Podwójna moralność”

Najbardziej krytykowana jest jednak FIFA, która stawia sportowców w konieczności wyboru między polityczną postawą a sukcesem sportowym, na który trenowali całe życie". „Dlaczego zawodnicy mają płacić za to, czemu winna jest ewidentnie skorumpowana światowa federacja piłkarska? Dlaczego mieliby wykazywać się bardziej wyrobionym sumieniem politycznym niż niemieccy politycy i firmy, które chętnie robią interesy z Katarem? To przykład typowej niemieckiej podwójnej moralności, którą czasem trudno już znieść” – pisze Meyn.

Sędzia sprawdza opaskę kapitana Manuela Neuera przed meczem z Japonią

Podobnie komentuje Hannah Bethke w „Die Zeit”, która „moralną arogancją” nazywa głosy krytykujące z oddali niemiecką drużynę: „Kto z tych, którzy tak głośno się oburzają, miałby odwagę zaryzykować własny sukces i mimo groźby kary stanąć w obronie politycznej symboliki?”. Także gdyby Neuer zdecydował się na założenie kolorowej opaski i otrzymał żółtą kartkę, zgarnąłby w kraju morze krytyki.

„Mniej moralności wyszłoby na dobre” – pisze autorka „Die Zeit” i łączy dyskusję wokół piłkarzy z dyskusją o ochronie klimatu, która trwa w Niemczech. „Czy to w piłce nożnej, czy w ochronie środowiska: moralistycznie podniesiony palec nie eliminuje niemoralności, a służy jedynie wzmocnieniu poczucia własnej słuszności. Nadszedł czas, aby odważyć się na więcej obiektywności” – apeluje autorka.

Minister Nancy Faeser (z prawej) prezentuje opaskę „One Love” podczas meczu Niemiec z Japonią

„Kryzysowy PR” niemieckiej minister

Uwagę prasy zwraca także wizyta minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w Katarze, która podczas meczu Niemiec z Japonią założyła tęczową opaskę „One Love” – tę samą, której FIFA zakazała piłkarzom. Thomas Hurner z „Sueddeutsche Zeitung” przypomina, że jeszcze trzy tygodnie temu Faeser podczas wizyty w Katarze chwaliła „bardzo dobre przepisy” oraz „konstruktywnie i produktywnie” dyskutowała z Katarczykami i „autokratą FIFA” Giannim Infantino.

Teraz, trzy tygodnie później, Faeser i szef niemieckiego związku DFB poczuli się zobowiązani do „kryzysowego PR-u” podczas meczu z Japonią. Faeser zapewniała, że solidaryzuje się z protestującymi fanami i rozczarowana jest postawą Katarczyków. A potem manifestacyjnie sama założyła sporną opaskę. „Znowu sformułowano zatem oczekiwane ogólniki”, konkluduje dziennik.