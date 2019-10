Prasa o fiasku negocjacji nuklearnych: naiwna polityka Trumpa

„Mitteldeutsche Zeitung" pisze: „Trump chwali się, że jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, spotkał się osobiście i odwiedził przywódcę Korei Północnej. Jednak ani trochę nie zbliżył się do celu, jakim jest wolna od broni nuklearnej Korea Północna. Raczej wzmocnił jej dyktatora. Dzięki pośpiechowi i próżności Trumpa Kim zyskał reputację. Kto omamiany jest przez prezydenta USA, przestaje uchodzić za persona non grata. Nawet jeśli niebezpieczeństwo, jakie stwarza dla swojego narodu i ludzkości, jest ogromne. To pokazuje, jak cyniczna jest polityka zagraniczna Trumpa. I jak naiwna”.

Według „Koelner Stadt-Anzeiger",Korea Północna wie, jak pilnie prezydent USA potrzebuje w roku wyborczym 2020 sukcesu w polityce zagranicznej. „Pjongjang uważa, że może jeszcze coś ugrać. Presja na Trumpa ze strony zbliżającego się impeachmentu jest na rękę Korei Północnej. Testuje ona, jaki sprzęt atomowy USA są gotowe zaakceptować w zamian za złagodzenie surowych sankcji. Jeśli Trump i w tym wypadku ustąpi, Amerykanom nie pozostanie już żaden środek nacisku. Bez znajomości szczegółów, umiejętności i zdolności przewidywania nie można rozwiązać konfliktu o program nuklearny Korei Północnej. A Trump nie posiada żadnej z tych rzeczy” – czytamy.

„Denuklearyzacja reżimu w Pjongjangu miała być najważniejszym osiągnięciem prezydenta USA w polityce zagranicznej” – zauważa „Hannoversche Allgemeine Zeitung". I dodaje: „Całkiem możliwe, że w przyszłości podręczniki (historii) poświęcą wysiłkom Trumpa długi rozdział, ale jako przykład, jak nie należy tego robić”.

„Passauer Neue Presse” uważa, że szanse na powodzenie procedury impeachmentu są znikome, ale postępowanie Demokratów ma jeden ważny cel. „Pokazuje światu, co się dzieje, gdy przywódca polityczny kraju robi z państwa łup. Nic innego nie robi ten gbur w Białym Domu, który myśli, że może łamać zasady, jeśli służy to jego własnym interesom. To, że takie zachowanie cieszy się uznaniem wyborców Trumpa, nie jest tu przydatne. W przypadku populizmu elektorat działa tak samo nieodpowiedzialnie, jak gwiazda na arenie politycznej”.

